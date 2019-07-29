Путін стрімко втрачає довіру, – Süddeutsche Zeitung

Громадяни Росії вже давно розчарувались у владі. Вибори до Московської думи підверджують цю тезу.

"Президент без партії: "Єдина Росія" не представлена у передвиборчій кампанії до Мосміськдуми. Це красномовно свідчить про те, яку репутацію мають Путін і його уряд серед населення", – вважає журналістка німецького видання Süddeutsche Zeitung Зільке Бігалке.

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"У московській передвиборчій кампанії відбувається дещо дивне, – зазначає видання. – Кандидати відмовляються від підтримки власної партії. Ба більше, вони роблять усе, щоб їх не асоціювали з урядовою партією "Єдина Росія"… Урядова партія втрачає свою функцію, а Кремль не перешкоджає цьому. Це одне з підтверджень того, наскільки безпринципно діє політичне керівництво Росії".

З точки зору президента Путіна, задача "Єдиної Росії" полягає в тому, щоб забезпечувати йому більшість у Держдумі. Вона також має турбуватися про те, щоб на муніципальних і регіональних виборах перемагав потрібний кандидат. Обидві задачі вона більше не може виконувати. Навіть роль громовідводу вона більше не грає правдиво… Недовіра населення дійшла і до Путіна,

– йдеться у статті.

"Якщо посаду можна обіймати і залишитися на ній, не належачи явно до якої-небудь партії, то для чого тоді взагалі потрібні політичні партії?" – ставить питання газета. "Московська катастрофа" "Єдиної Росії" не позначиться на виборах до Держдуми, так як половина депутатів призначається там за партійними списками. Однак, зазначає журналістка, виборче право можна змінити.

Журнласти зазначають, що надалі Путін міг би робити ставку на окремих кандидатів, а саме на вірних безпартійних послідовників. Наявність політичних переконань тоді стала б необов'язковою

В уряду і без того немає внутрішньополітичної програми. Його "національні проекти" сформулювані настільки загальними словами, що їх ніхто не розуміє. Влада активізується в основному тоді, коли їй потрібно впоратися з кризою, з неконтрольованими губернаторськими виборами чи протестами, – зауважує Бігалке.

"Одночасно робиться все для того, щоб перешкоджати справжній опозиції. Ніде немає опозиційної партії, яка могла б кинути виклик "Єдиній Росії". Раніше на бюлетені був варіант "проти всіх". Сьогодні людям залишається лише йти на вулиці. А не на вибори", – констатує Süddeutsche Zeitung.

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