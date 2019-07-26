Світ змирився з Кримом, на черзі Білорусь, – Niezależna

Більшість країн Західної Європи, схоже, змирилися з анексією Криму, і тепер Росія може довести до кінця операцію під кодовою назвою "Белоруссия".

На сьогодні Росія здатна "у білих рукавичках" анексувати повністю залежну від неї у фінансовому плані Білорусь, пише польський оглядач Конрад Висоцький у статті для сайту Niezależna. Експерт заявляє:

Західна Європа більше не має наміру ізолювати Росію через Крим, тому Кремль може зайнятися завершеннням чергової операції під кодовою назвою "Белоруссия".

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"Події останніх днів, здається, підтверджують гірку правду про те, що більшість країн Західної Європи змирилися з анексією Криму і не будуть у зв'язку з цим і надалі ізолювати імперію Володимира Путіна на міжнародній арені. Не відчуваючи політичного спротиву, Кремль доводить до кінця широкомасштабну операцію під кодовою назвою "Белоруссия". Її мета полягає в тому, щоб стерти цю країну з карти Європи", – пише Висоцький.

Звісно, справа стосується повернення Росії права голосу в ПАРЄ, якого її позбавили у 2014 році після нелегальної окупації Криму. Це сталося, не дивлячись на те, що Росія регулярно відкидає заклики відмовитися від окупації, ба більше, вона "озброює напівострів і сіє там політичний терор", підкреслює автор. За іронією долі головна ідея цієї установи – захист прав людини, додає він.

Росія прекрасно усвідомлює: якщо Захід по-своєму прийняв окупацію півострова, який офіційно належить Україні, то Москва не має очікувати жодної рішучої реакції центрів європейської влади – Берліна, Брюселя та Парижа – у разі ревізії кордонів на "старому континенті". Цей варіант Кремль уже випробував у Грузії, де упродовж кількох років армія Російської Федерації послідовно пересувала прикордонні стовпці всередину країни, стверджує він.

Однак станом на сьогодні ситуація набагато простіша і не вимагає партизанських дій під місяцем, тому що справа стосується Білорусі. Будь-яка дія Росії стосовно цієї країни визначається положеннями договору про Союзну державу, який регулює співробітництво країн практично у всіх галузях. До того ж, Білорусь повністю залежна від Росії у фінансовому плані, і цей процес буде лише посилюватися. Отже, ми маємо готовий рецепт анексії у білих рукавичках, без єдиного пострілу і збройного втручання,

– звертає увагу польський журналіст.

Автор зауважує: не всі усвідомлюють те, що анексія Білорусі відкриє Володимиру Путіну можливість залишитися при владі ще довше. Нинішній президентський термін лідера Російської Федерації закінчується у 2024 році, й офіційно він не може бути переобраний. Але якби на карті Європи з'явилось новоутворення, очевидно, що очолив би його Путін. У такому разі лічильник президентського терміну обнулився б, пояснює він.

Одночасно президентський палац у Мінську має звільнити Олександр Лукашенко. Швидше за все Батька зі своєю політичною верхівкою перейде на менш примітні посади. Можливо, мінський палац буде перейменований у другу офіційну резиденцію Путіна, куди б він запрошував менш бажаних гостей,

– міркує Висоцький.

Втім, знаменними є слова Лукашенка з приводу Дня незалежності Білорусі: "Ми можемо попросити, щоб вони нас захищали, – ядерна парасолька, гіперзвукова зброя та інше. Ви хочете до складу Росії, щоб вона нас захищала? Ні. І я не хочу". Але вже незабаром Лукашенкові не потрібно буде турбуватися про такі дилеми. Всіма питаннями займеться центр у Кремлі. Президенту Білорусі тільки й залишиться що наспівувати слова гімну Союзної держави, затвердженого в грудні 2018 року:

Всегда беречь мы братство будем. И никогда не предадим. Заветы предков не забудем. Союз наш нерушим,

– підсумовує Конрад Висоцький.

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