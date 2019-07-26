10:55
26 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Святе графіті Кіріла. Путін – ізгой в Польщі
      Вєсті Кремля
      20:34, 25 липня
      Вєсті.UA: Чим тепер займатиметься Ляшко. Екс-нардепа запросили у "95 Квартал"
      Вєсті.UA
      19:28, 25 липня
      Що приховує ДБР у справі про браковані бронежилети та чому Труба зустрічався з Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Блоги Світові Медіа
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО
      Світові Медіа

      Світ змирився з Кримом, на черзі Білорусь, – Niezależna

      795
      Анексії у білих рукавичках: Білорусь на черзі
      Анексії у білих рукавичках: Білорусь на черзі / "РИА Новости"

      Більшість країн Західної Європи, схоже, змирилися з анексією Криму, і тепер Росія може довести до кінця операцію під кодовою назвою "Белоруссия".

      На сьогодні Росія здатна "у білих рукавичках" анексувати повністю залежну від неї у фінансовому плані Білорусь, пише польський оглядач Конрад Висоцький у статті для сайту Niezależna. Експерт заявляє:

      Західна Європа більше не має наміру ізолювати Росію через Крим, тому Кремль може зайнятися завершеннням чергової операції під кодовою назвою "Белоруссия".

      Читайте також: Росія націлила ракети на Європу, – Gazeta Wyborcza

      "Події останніх днів, здається, підтверджують гірку правду про те, що більшість країн Західної Європи змирилися з анексією Криму і не будуть у зв'язку з цим і надалі ізолювати імперію Володимира Путіна на міжнародній арені. Не відчуваючи політичного спротиву, Кремль доводить до кінця широкомасштабну операцію під кодовою назвою "Белоруссия". Її мета полягає в тому, щоб стерти цю країну з карти Європи", – пише Висоцький.

      Звісно, справа стосується повернення Росії права голосу в ПАРЄ, якого її позбавили у 2014 році після нелегальної окупації Криму. Це сталося, не дивлячись на те, що Росія регулярно відкидає заклики відмовитися від окупації, ба більше, вона "озброює напівострів і сіє там політичний терор", підкреслює автор. За іронією долі головна ідея цієї установи – захист прав людини, додає він.

      Росія прекрасно усвідомлює: якщо Захід по-своєму прийняв окупацію півострова, який офіційно належить Україні, то Москва не має очікувати жодної рішучої реакції центрів європейської влади – Берліна, Брюселя та Парижа – у разі ревізії кордонів на "старому континенті". Цей варіант Кремль уже випробував у Грузії, де упродовж кількох років армія Російської Федерації послідовно пересувала прикордонні стовпці всередину країни, стверджує він.

      Однак станом на сьогодні ситуація набагато простіша і не вимагає партизанських дій під місяцем, тому що справа стосується Білорусі. Будь-яка дія Росії стосовно цієї країни визначається положеннями договору про Союзну державу, який регулює співробітництво країн практично у всіх галузях. До того ж, Білорусь повністю залежна від Росії у фінансовому плані, і цей процес буде лише посилюватися. Отже, ми маємо готовий рецепт анексії у білих рукавичках, без єдиного пострілу і збройного втручання,
      – звертає увагу польський журналіст.

      Автор зауважує: не всі усвідомлюють те, що анексія Білорусі відкриє Володимиру Путіну можливість залишитися при владі ще довше. Нинішній президентський термін лідера Російської Федерації закінчується у 2024 році, й офіційно він не може бути переобраний. Але якби на карті Європи з'явилось новоутворення, очевидно, що очолив би його Путін. У такому разі лічильник президентського терміну обнулився б, пояснює він.

      Одночасно президентський палац у Мінську має звільнити Олександр Лукашенко. Швидше за все Батька зі своєю політичною верхівкою перейде на менш примітні посади. Можливо, мінський палац буде перейменований у другу офіційну резиденцію Путіна, куди б він запрошував менш бажаних гостей,
      – міркує Висоцький.

      Втім, знаменними є слова Лукашенка з приводу Дня незалежності Білорусі: "Ми можемо попросити, щоб вони нас захищали, – ядерна парасолька, гіперзвукова зброя та інше. Ви хочете до складу Росії, щоб вона нас захищала? Ні. І я не хочу". Але вже незабаром Лукашенкові не потрібно буде турбуватися про такі дилеми. Всіма питаннями займеться центр у Кремлі. Президенту Білорусі тільки й залишиться що наспівувати слова гімну Союзної держави, затвердженого в грудні 2018 року:

      Всегда беречь мы братство будем. И никогда не предадим. Заветы предков не забудем. Союз наш нерушим,
      – підсумовує Конрад Висоцький.

      Читайте також: Росія готується до війни в Європі, хоча не має жодних приводів, – Britské Listy

      blog_ava
      Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України
      сьогодні
      8990
      Автор: Світові Медіа
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Анексія Криму Публікації Олександр Лукашенко Новини Білорусі
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України
      сьогодні , 10:21 Парламентські вибори 2019: хто пройшов у Верховну Раду України
      8989
      Світ змирився з Кримом, на черзі Білорусь, – Niezależna
      сьогодні , 10:00 Світ змирився з Кримом, на черзі Білорусь, – Niezależna
      Світові Медіа 793
      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 100 відсотків голосів
      сьогодні , 09:49 Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 100 відсотків голосів
      218151
      Чому деградує Україна та що з цим робити
      сьогодні , 08:40 Чому деградує Україна та що з цим робити
      Олексій Чибісов 933
      Головні новини 25 липня: СБУ затримала російський танкер, Порошенка допитали в ДБР
      сьогодні , 08:05 Головні новини 25 липня: СБУ затримала російський танкер, Порошенка допитали в ДБР
      2209
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук