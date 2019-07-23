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      Світові Медіа

      Росія націлила ракети на Європу, – Gazeta Wyborcza

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      Росія діє сміливіше на міжнародній арені
      Росія діє сміливіше на міжнародній арені / Sputnik

      Євросоюз занурюється у нову кризу і займається винятково собою, ігноруючи реальні загрози.

      Російський ВВП за об'ємом не значно перевищує, наприклад, іспанський. Але на міжнародній арені Росія діє все сміливіше. Кремль користується тим, що зараз Європа переживає період формування нового глобального укладу, який прийшов на зміну одноосібній гегемонії США, пише Gazeta Wyborcza.

      До теми: Генсек НАТО: ми дали Росії останній шанс, – FAZ

      Американцям було вигідно відмовитись від Договору про повну ліквідацію ракет середньої дальності, оскільки він розповсюджувався тільки на Москву та Вашингтон, а їх основний на сьогодні суперник – Китай – міг розвивати такі озброєння вільно. Але поява 60 мобільних пускових установок у чотирьох точках європейської частини РФ повністю змінить ситуацію на європейському континенті.

      Ніякої відповіді на кроки Кремля США не робить. Якщо вважати відповідю перспективу відправити в Польщу тисячі американських військових, про що переможно оголосили президенти Анджей Дуда і Дональд Трамп у Вашингтоні, то вона більше нагадує не удар кулаком по столу, а лише струс повітря.

      Анджей Дуда і Дональд Трамп
      Анджей Дуда і Дональд Трамп / GLOBAL LOOK PRESS

      Тим часом, Москва успішно використовує розбіжності в НАТО зовсім на іншому фронті. Нещодавно Туреччина (власниця другої за розміром армії в Альянсі) придбала російські зенітні ракетні системи С-400. Це спровокувало кризу в стосунках між союзниками. Трамп уже оголосив, що він заборонить продавати Туреччині винищувачі F-35.

      Дії Росії все сильніше розхитують архітектуру безпеки, що з'явилася після Другої світової війни. І це головна мета РФ. Викликає здивування відсутність реальної відповіді американців на розміщення Москвою ракет, націлених на європейські столиці. Однак більше турбує, що цей факт ігнорують самі європейці. Звісно, інколи з'являються ідеї створити спільну ефективну європейську армію, але ніхто не має поняття, як вона повинна функціонувати.

      Один з головних поборників ідеї створення європейської армії – французький президент Еммануель Макрон. На святкування Дня взяття Бастилії він запросив у Париж представників дев'яти держав, що разом із Францією приєдналися до Європейської інтервенційної ініціативи, яка виступає майданчиком для взаємодії поза структурами ЄС. Вона повинна допомогти швидко та ефективно приймати рішення в межах коаліції. Яка, в свою чергу, буде здатна реагувати на кризи біля кордонів ЄС, не залучаючи до процесу НАТО, де США грають провідну роль.

      І тут у європейській родині виникають серйозні розбіжноті. Адже, наприклад, Варшава у своїй політиці безпеки ставить на американців та виступає проти будь-якої коаліції без участі Вашингтона. Тому день взяття Бастилії запам'ятався тільки військовим на літаючому скейтборді, а від Європейської інтервенційної ініціативи залишаться лишень спогади про риторичний феєрверк та виступи Макрона.

      Святкування Дня взяття Бастилії
      Святкування Дня взяття Бастилії / Фото independent.co.uk

      Європа, що занурюється у нову кризу, створила паралельну реальність, де вона займається винятково сама собою, ігноруючи реальні загрози. Світ змінюється, не оглядаючись на Європу. Можливо, мають рацію ті, хто каже, що нас в кращому випадку чекає доля "живого музею загиблого світу", який запрошуватиме китайських туристів рекламним слоганом: "Приїздіть в Європу та зануртесь у XX століття: минуле – на відстані витягнутої руки".

      Важливо: Світова фінансова криза вже почалася, – Wallstreetonparade

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      Автор: Світові Медіа
      Теги: Новини політики Новини Росії Публікації Новини США Ядерна безпека НАТО Дональд Трамп Еммануель Макрон Європа
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