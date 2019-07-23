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      Генсек НАТО: ми дали Росії останній шанс, – FAZ

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      Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг
      Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг / Hurriyet Daily News

      Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував розрив Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД).

      Вашингтонський договір про ядерні системи середньої дальності, більш відомий як Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, є одним із найважливіших досягнень в області міжнародного контролю над озброєнням, відзначив генсек НАТО Єнс Столтенберг в коментарі виданню FAZ.

      Коли радянський генеральний секретар Михайло Горбачов разом з американським президентом Рональном Рейганом підписав договір, то сказав: "Ми можемо пишатися тим, що посадили це деревце, із якого колись виросте сильне дерево миру". І дійсно, дерево підросло. Ядерні системи середньої дальності були розроблені для того, щоб зруйнувати європейські міста і вбити мільйони людей. Ми позбулися цього озброєння, і світ став безпечнішим.

      Але зараз Росія розірвала ДРСМД і, таким чином, створила серйозну загрозу для нашої безпеки. Країна не тільки розробила нову ракету середньої дальності 9M729, але й побудувала її, випробувала і розмістила".

      рейган та горбачов
      Михайло Горбачов і Рональд Рейган підписують договір РМСД в 1987 році / Фото з відкритих джерел

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      Ситуація довкола ДРСМД

      Ця ракета пересувна, її легко приховати. Німецькі міста, такі як Берлін, Франкфурт і Мюнхен, розташовані в зоні її досяжності. Це скорочує час попередження до кількох хвилин і знижує поріг ядерного конфлікту.

      Коли США більше шести років тому вперше висловили занепокоєння, що Росія розробляє нову ракету, Москва категорично спростувала її існування. Тільки минулого року Росія, нарешті, визнала, що ракета 9M729 існує, однак продовжує стверджувати, що ДРСМД у такий спосіб не порушується. Насправді ж Росія давно намагається звільнитися від ДРСМД. Так, президент Володимир Путін на Мюнхенській конференції з безпеки у 2007 році публічно висловив бажання вийти з договору.

      путін
      Володимир Путін на Мюнхенській конференції з безпеки у 2007 році / Фото ТАСС

      Союзники по НАТО всеосяжно підтримують американське бачення, відповідно до якого Росія порушує ДРСМД. Деякі союзники підтвердили цей факт незалежно один від одного.

      Саме через порушення договору Росією США заявили у лютому, що протягом шести місяців вони вийдуть із ДРСМД, якщо Росія не повернеться до повного и доказового дотримання договору. Термін закінчується 2 серпня 2019 року.

      Всі члени НАТО продовжують наполегливо вимагати від Росії розвіяти наші побоювання і повернутися до виконання договору. Тільки США провели більше 30-ти зустрічей із Росією на високому рівні з цього питання. США у повному обсязі дотримуються своїх зобов'язань за договором. У Європі немає нових американських ракет, зате є нові російські ракети.

      Договір, якого дотримується тільки одна сторона, не може гарантувати нашу безпеку. На жаль, ми не побачили з боку Росії ознак бажання знову дотримуватися договору. Тому нам потрібно підготуватися до миру без ДРСМД; миру, який стане для всіх нас менш безпечним. Коли міністри оборони країн-членів НАТО недавно зустрічалися в Брюселі, вони вирішили, що НАТО відреагує, якщо Росія не почне дотримуватися договору. Крім того, ми дали зрозуміти, що ми у своїй відповіді будемо поміркованими, оборонними та єдиними.

      Союзники по НАТО не мають наміру разробляти і розміщувати в Європі наземні ракети середньої дальності. Ми не будемо зеркально повторювати дії Росії. Ми не хочемо нової гонки озброєнь, і ми продовжуємо і далі дотримуватися зобов'язань з дієвого контролю озброєнь, роззброєння і нерозповсюдження.

      За часів зростаючої напруги ще важливіше залишатися у діалозі один з одним. Ми знову закликали Росію – не останньою чергою в Раді Росія-НАТО – зробити правильний крок.

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      Вікно зачиняється

      Наш посил зрозумілий: у Росії ще є час врятувати договір, який гарантує нашу безпеку протягом більш ніж 30 років. Але вікно цієї можливості зачиниться з дня на день. У 1987 році Росія змогла за кілька тижнів ліквідувати всі свої ядерні ракети середньої дальності. Якщо є бажання, Росія здатна діяти швидко. І саме зараз настав час, щоб діяти.

      Своїми діями Росія підриває не тільки ДРСМД, але й усю систему контролю озброєнь, яку ми разом створили після закінчення холодної війни, і яка пішла на користь людям у Європі, а разом з тим також і в Росії.

      Я закликаю Росію скористатися останнім, що в нас залишилися, шансом і зберегти ДРСМД. Інакше вона нестиме одноосібну відповідальність за його зникнення, у результаті чого світ для всіх нас стане менш стабільним.

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      Автор: Світові Медіа
      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Публікації Новини США Ядерна безпека НАТО Європа
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