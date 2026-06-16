Грози, град і шквали: Україну накриє різке погіршення погоди

Синоптики попереджають про суттєве ускладнення погодних умов у низці регіонів країни до кінця доби 16 червня. Опади та посилення вітру очікуються як в столиці, так і в багатьох областях.

Про це пише ДСНС України.

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Чого чекати від погоди до кінця доби 16 червня?

За прогнозами Укргідрометцентру, до кінця доби у Києві та на більшій частині території України, крім західних областей, очікуються грози, місцями град і шквали вітру.

У західних областях (окрім Закарпаття) також прогнозують сильні пориви вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів на секунду.

Рятувальники попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнень у роботі енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також вплинути на рух транспорту.

Громадян закликають бути обережними та за можливості обмежити перебування на вулиці під час негоди.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що у середу, 17 червня, удень у більшості областей України можливі короткочасні дощі та грози. Водночас на півдні нашої країни повітря прогріється до +28 градусів.