Сніг паралізував Київ: що відбувається на вулицях міста
- З ночі 6 січня Київ засипає снігом, що призвело до заторів у місті.
- На дорогах працює 264 одиниці спецтехніки та 132 працівники ручного прибирання, проте жителі скаржаться на нестачу очищення в деяких районах.
Ще вночі 6 січня Київ почало засипати снігом. На вулицях міста працює снігоприбиральна техніка, але жителі скаржаться, що дорога у віддалені райони столиці у жахливому стані.
На дорогах столиці працює 264 одиниці спецтехніки "Київавтодору". Про це пише 24 Канал з посиланням на КМВА.
Що відомо про ситуацію у Києві?
Міська влада повідомляє, що першочергово очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, спуски та підйоми. Також залучені 132 працівники у складі 24 бригад із ручного прибирання.
Дорожники очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами зупинки, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи.
Попри те, що у столиці працює техніка, зранку містяни заявляли, що дорога на Дарницю майже не очищена, а під колесами утворилася "каша".
Що відомо про погоду в регіоні на найближчий час?
За прогнозами синоптиків, до кінця дня, 6 січня, в Києві хмарно, вдень мокрий сніг і дощ, туман, ожеледь, на дорогах – ожеледиця. Температура вдень – 0-2° морозу.
У Києві з 6 до 10 січня прогнозують небезпечну зимову погоду з мокрим снігом, дощем, туманом та ожеледицею. При значному ускладненні погодних умов можуть обмежити в’їзд вантажівок до міста, а жителів закликають користуватися громадським транспортом.
У кінці робочого тижня у Києві й східних областях температура вночі може опуститися до -17 градусів. Вдень очікуються морози до -14 градусів.