Сніг паралізував Київ: що відбувається на вулицях міста

Ще вночі 6 січня Київ почало засипати снігом. На вулицях міста працює снігоприбиральна техніка, але жителі скаржаться, що дорога у віддалені райони столиці у жахливому стані.

На дорогах столиці працює 264 одиниці спецтехніки "Київавтодору". Про це пише 24 Канал з посиланням на КМВА.

Що відомо про ситуацію у Києві?

Міська влада повідомляє, що першочергово очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами головні магістралі, мости, спуски та підйоми. Також залучені 132 працівники у складі 24 бригад із ручного прибирання.

Дорожники очищають від снігу та обробляють протиожеледними засобами зупинки, вузькі тротуари, сходи, острівці безпеки, пішохідні переходи.

Попри те, що у столиці працює техніка, зранку містяни заявляли, що дорога на Дарницю майже не очищена, а під колесами утворилася "каша".

Що відомо про погоду в регіоні на найближчий час?