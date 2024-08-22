Понад 60 населених пунктів знеструмлено, деякі з них – повністю: наслідки негоди на Львівщині
Джерело:Львівська ОВА
На Львівщині через негоду фіксуються проблеми з електроенергією. Зокрема, через несприятливі погодні умови у Львівській області знеструмлені 63 населені пункти.
З них повністю – 24, частково – 39. Власне, про це повідомив начальник місцевої ОВА Максим Козицький.
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Наслідки негоди на Львівщині
Найбільше відключень у Самбірському, Стрийському та Червоноградському районах,
– повідомив очільник Львівської ОВА.
Він розповів, що, аби ліквідувати наслідки негоди, долучено 31 бригаду Львівобленерго. Також працює 133 енергетики та 46 одиниць спецтехніки.
У Львівобленерго також зазначили, що енергетики продовжують ліквідовувати наслідки нічної негоди.
"Вчора ввечері та сьогодні вночі грози з поривами вітру спричинили відключення в електромереж у Львівській області. Енергетики вже відновили електроживлення частині споживачів, аварійні роботи продовжуються", – додали там.
До того ж, у Львівобленерго надали деталі щодо знеструмлених населених пунктів. Там вказали, що станом на 07:30 через негоду знеструмлені 9 ліній електропередачі напругою 6 – 10 кіловатів повністю та 15 частково, 24 населені пункти повністю та 39 частково у різних районах Львівської області:
- Центральному РЕМ (Пустомитівська, Миколаївська, Жидачівська, Перемишлянська частина);
- Західному РЕМ (Городоцька, Жовківська, Мостиська частина);
- Північному РЕМ (Червоноградсько-Сокальська, Радехівська частина);
- Південному РЕМ (Дрогобицька, Стрийська частина);
- Карпатському РЕМ (Самбірська частина);
- Східному РЕМ (Золочівська частина);
- ЛМЕМ (Жовківська частина).
️Крім цього, у Львівській ОВА зазначили, що якщо ви побачили обірвані електромережі, одразу повідомте про це у "Львівобленерго". Там вказали відповідні контакти: 0-800-30-15-68 (цілодобово, безкоштовно) або на інші номери кол-центру: 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68.
- Не наближайтеся ближче, ніж на 8 метрів, адже це загрожує смертельним ударом струмом.
- ️Відходьте з небезпечної зони "гусячим кроком" – зведіть ступні разом, не відривайте їх одна від одної і від землі й пересувайтеся дрібними ковзаючими кроками.
Також там додали, що у випадку, якщо через негоду впали дерева або гілки, є травмовані, телефонуйте в екстрені служби: 101, 103, 112.