Понад 60 населених пунктів знеструмлено, деякі з них – повністю: наслідки негоди на Львівщині

На Львівщині через негоду фіксуються проблеми з електроенергією. Зокрема, через несприятливі погодні умови у Львівській області знеструмлені 63 населені пункти.

З них повністю – 24, частково – 39. Власне, про це повідомив начальник місцевої ОВА Максим Козицький.

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Наслідки негоди на Львівщині

Найбільше відключень у Самбірському, Стрийському та Червоноградському районах,

– повідомив очільник Львівської ОВА.

Він розповів, що, аби ліквідувати наслідки негоди, долучено 31 бригаду Львівобленерго. Також працює 133 енергетики та 46 одиниць спецтехніки.

У Львівобленерго також зазначили, що енергетики продовжують ліквідовувати наслідки нічної негоди.

"Вчора ввечері та сьогодні вночі грози з поривами вітру спричинили відключення в електромереж у Львівській області. Енергетики вже відновили електроживлення частині споживачів, аварійні роботи продовжуються", – додали там.

До того ж, у Львівобленерго надали деталі щодо знеструмлених населених пунктів. Там вказали, що станом на 07:30 через негоду знеструмлені 9 ліній електропередачі напругою 6 – 10 кіловатів повністю та 15 частково, 24 населені пункти повністю та 39 частково у різних районах Львівської області:

Центральному РЕМ (Пустомитівська, Миколаївська, Жидачівська, Перемишлянська частина);

Західному РЕМ (Городоцька, Жовківська, Мостиська частина);

Північному РЕМ (Червоноградсько-Сокальська, Радехівська частина);

Південному РЕМ (Дрогобицька, Стрийська частина);

Карпатському РЕМ (Самбірська частина);

Східному РЕМ (Золочівська частина);

ЛМЕМ (Жовківська частина).

️Крім цього, у Львівській ОВА зазначили, що якщо ви побачили обірвані електромережі, одразу повідомте про це у "Львівобленерго". Там вказали відповідні контакти: 0-800-30-15-68 (цілодобово, безкоштовно) або на інші номери кол-центру: 067-333-15-68, 050-460-15-68, 093-170-15-68, (032) 290-75-68.

Не наближайтеся ближче, ніж на 8 метрів, адже це загрожує смертельним ударом струмом.

️Відходьте з небезпечної зони "гусячим кроком" – зведіть ступні разом, не відривайте їх одна від одної і від землі й пересувайтеся дрібними ковзаючими кроками.

Також там додали, що у випадку, якщо через негоду впали дерева або гілки, є травмовані, телефонуйте в екстрені служби: 101, 103, 112.