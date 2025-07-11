Град, зливи та шквальний вітер: чи можуть поширитися погодні аномалії на інші регіони України

Напередодні на Київщині випав велетенський град, а у Львові та області за ніч випала місячна норма опадів. Синоптики попереджають, подібні погодні аномалії можуть повторитися й в інших регіонах України.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на синоптикиню Олену Смалюх в етері "Київ24".

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Чи слід чекати погодних аномалій в решті регіонів України

Учора, 10 липня, у Київській області випав велетенський град, який пошкодив дахи будинків і автомобілі. Водночас Львівщину накрили інтенсивні дощі. У Львові та кількох районах області за ніч випала місячна норма опадів, що призвело до підтоплень.

Як повідомила Смалюх, лише за добу у Львові випало 138% від місячної норми опадів. Річки не змогли впоратися з таким обсягом води.

За словами синоптикині, подібні стихійні явища можуть виникати і в інших регіонах України. Це пов’язано з характерними для літа температурними контрастами.

Смалюх закликає стежити за прогнозами погоди й реагувати на попередження про грози та різке зниження температури.