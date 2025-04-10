Хуртовини, ожеледиця та сильний вітер: на Львівщині 10 квітня очікується негода

У Львівській області та місті Львові у четвер, 10 квітня, очікується погіршення погодних умов. У регіоні прогнозують сильний вітер, ожеледицю та навіть хуртовину.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівський регіональний центр з гідрометеорології та Львівську міську раду.

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У Львівському регіональному центрі з гідрометеорології розповіли, що 10 квітня вночі місцями, вдень по всій території області очікують пориви північно-західного вітру, зі швидкістю 15 – 20 метрів на секунду.

Також в регіоні прогнозують хуртовини (випадіння снігу за швидкості вітру більше ніж 12 метрів на секунду). Вранці та вдень на півдні області випаде значний сніг (7 – 19 міліметрів за менше ніж 12 годин). На дорогах очікується ожеледиця.

У самому Львові 10 квітня вранці та вдень синоптики прогнозують пориви північно-західного вітру, також зі швидкістю 15 – 20 метрів на секунду, хуртовини, на дорогах – ожеледицю.

У Львівській міській раді зауважили, що мерія Львова закликає водіїв та пішоходів бути обачними під час руху 10 квітня. У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, там просять повідомляти на "Гарячу лінію" міста за номером 15-80.

До слова, у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології також попередили, що по території області та по місту Львову 10 квітня вночі та вранці очікується сильний заморозок, з температурою 0 – +5 градусів. У регіоні оголосили II рівень небезпечності, помаранчевий.