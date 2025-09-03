Грози, град, а також шквали: на Львівщину суне негода
- На Львівщині 3 та 4 вересня прогнозують грози, град, шквали до 15 – 20 метрів за секунду.
- Також 4 вересня вночі та вранці місцями в регіоні очікується туман.
На Львівщині 3 та 4 вересня очікується негода. Синоптики прогнозують грози, шквали та град.
Про це пише 24 Канал з посиланням на регіональний центр з гідрометеорології.
Дивіться також Літо пішло, а температура залишилася: на Європу очікує надзвичайно теплий вересень
Коли буде негода на Львівщині?
Синоптики повідомляють, що в другій половині дня 3 вересня та вдень 4 вересня на Львівщині подекуди очікуються грози та град. Також фахівці попереджають про шквали 15 – 20 метрів за секунду.
Крім цього, 4 вересня вночі та вранці місцями в регіоні буде туман видимістю 200 – 500 метрів. Синоптики прогнозують це і для Львова та оголосили І рівень небезпечності, жовтий.
Рятувальники Львівщини застерігають бути уважними і обережними під час погіршення погодних умов. Зокрема, вони рекомендують:
- під час грози, якщо ви перебуваєте вдома, варто зачинити всі вікна та двері, у приміщенні не повинно бути протягу, слід подалі триматися від електроприладів.
- якщо негода застала вас на вулиці, варто намагатися не ходити попід карнизами будинків, а також триматися подалі від розлогих дерев, рекламних щитів та ліній електропередач.
- уникати металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач.
Дивіться також Літо пішло, а температура залишилася: на Європу очікує надзвичайно теплий вересень
Якою буде погода в Україні у вересні?
- В інтерв'ю 24 Каналу Віра Балабух, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС, розповіла, чи можлива у вересні цього року спека до +38.
- За її словами, "така температура малоймовірна, проте початок вересня очікується досить спекотним".
- Також метеорологиня відповіла, як часто бувають заморозки в перший місяць осені та чи чекати їх цього року. Як зауважила Віра Балабух, це досить типове явище, особливо у західних, північних областях країни. То ж і в цьому році заморозки ймовірні.