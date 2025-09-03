На Львівщині 3 та 4 вересня очікується негода. Синоптики прогнозують грози, шквали та град.

Про це пише 24 Канал з посиланням на регіональний центр з гідрометеорології.

Коли буде негода на Львівщині?

Синоптики повідомляють, що в другій половині дня 3 вересня та вдень 4 вересня на Львівщині подекуди очікуються грози та град. Також фахівці попереджають про шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Крім цього, 4 вересня вночі та вранці місцями в регіоні буде туман видимістю 200 – 500 метрів. Синоптики прогнозують це і для Львова та оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Рятувальники Львівщини застерігають бути уважними і обережними під час погіршення погодних умов. Зокрема, вони рекомендують:

під час грози, якщо ви перебуваєте вдома, варто зачинити всі вікна та двері, у приміщенні не повинно бути протягу, слід подалі триматися від електроприладів.

якщо негода застала вас на вулиці, варто намагатися не ходити попід карнизами будинків, а також триматися подалі від розлогих дерев, рекламних щитів та ліній електропередач.

уникати металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач.

