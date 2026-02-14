Погода готує нові "сюрпризи": низка небезпечних явищ накриє всю Україну
- 15 лютого в західних і північних областях України очікується значний сніг, мокрий сніг, ожеледиця, а в Карпатах та південній частині країни – сильний вітер.
- 16 лютого вночі у Київській, Чернігівській та Сумській областях йтиме значний сніг, а в Черкаській, Полтавській та Харківській областях прогнозуються значні опади у вигляді дощу.
Українців попередили про небезпечні метеорологічні явища на неділю, 15 лютого. Рятувальники закликають бути обережними через снігопади, дощі, тумани, сильний вітер, ожеледицю у різних куточках країни.
Яка буде погода 15 – 16 лютого?
Вдень 15 лютого у західних та північних областях України очікується значний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
У Черкаській та Полтавській областях прогнозують значний дощ та мокрий сніг.
На півдні та південному заході країни вночі та вранці буде туман.
А у Карпатах та у південній частині країни очікуються ще й пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Тому було оголошено І рівень небезпечності, жовтий. ️
Несприятливі погодні умови не відступатимуть й 16 лютого. Так, вночі у Київській, Чернігівській та Сумській областях йтиме значний сніг, на Сумщині – з дощем. Значні опади переважно у вигляді дощу будуть у Черкаській, Полтавській та Харківській областях, тому там теж оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Довідково. І рівень небезпеки означає потенційну небезпеку для населення та ускладнення роботи транспорти та інфраструктури. Населенню треба бути обережними під час перебування на вулиці, уникати дерев, рекламних конструкцій і ліній електропередач.
Як поводитися пішоходам та водіям?
Для уникнення травматизму пішоходів просять бути обережними:
- ходити не поспішаючи, ноги злегка варто розслабити і трохи зігнути у колінах, ступати на всю підошву; ️
- не тримати руки в кишенях, а розмахувати ними у такт ходьби, щоб краще тримати рівновагу; ️
- при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробувати швидко присісти, щоб утриматися на ногах;
- бути уважними й на тротуарі; ️
- враховувати, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4 – 5 разів.
Водіїв також закликають:
- ️дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрів; ️
- при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму; ️
- не забувати вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі; ️
- під час погіршення погодних умов з інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовувати авто із літніми шинами.
Погода в Україні: останні новини
Днями метеорологиня Наталія Голеня попередила, що весняну погоду ще зарано чекати, бо в Україні розпочнеться нова хвиля похолодання.
Так, наступного тижня в Україні очікується знову зниження температури. 16 – 17 лютого у західних, північних та Вінницькій областях ночами може бути до -18 градусів морозу.