Погода готує нові "сюрпризи": низка небезпечних явищ накриє всю Україну

Українців попередили про небезпечні метеорологічні явища на неділю, 15 лютого. Рятувальники закликають бути обережними через снігопади, дощі, тумани, сильний вітер, ожеледицю у різних куточках країни.

Про це пише ДСНС та КМДА.

Дивіться також Якою може бути погода весною: синоптик розповів, яких умов чекати в Україні

Яка буде погода 15 – 16 лютого?

Вдень 15 лютого у західних та північних областях України очікується значний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

У Черкаській та Полтавській областях прогнозують значний дощ та мокрий сніг.

На півдні та південному заході країни вночі та вранці буде туман.

А у Карпатах та у південній частині країни очікуються ще й пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду. Тому було оголошено І рівень небезпечності, жовтий. ️

Несприятливі погодні умови не відступатимуть й 16 лютого. Так, вночі у Київській, Чернігівській та Сумській областях йтиме значний сніг, на Сумщині – з дощем. Значні опади переважно у вигляді дощу будуть у Черкаській, Полтавській та Харківській областях, тому там теж оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Довідково. І рівень небезпеки означає потенційну небезпеку для населення та ускладнення роботи транспорти та інфраструктури. Населенню треба бути обережними під час перебування на вулиці, уникати дерев, рекламних конструкцій і ліній електропередач.

Як поводитися пішоходам та водіям?

Для уникнення травматизму пішоходів просять бути обережними:

ходити не поспішаючи, ноги злегка варто розслабити і трохи зігнути у колінах, ступати на всю підошву; ️

не тримати руки в кишенях, а розмахувати ними у такт ходьби, щоб краще тримати рівновагу; ️

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробувати швидко присісти, щоб утриматися на ногах;

бути уважними й на тротуарі; ️

враховувати, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4 – 5 разів.

Водіїв також закликають:

️дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрів; ️

при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму; ️

не забувати вмикати габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі; ️

під час погіршення погодних умов з інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовувати авто із літніми шинами.

Погода в Україні: останні новини