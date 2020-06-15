В Одеській області внаслідок негоди постраждало місто Рені й сусідні села. Зливи 13 – 14 червня спровокували потужні потоки води. Вони зруйнували дороги та затопили будинки.

Негода 13 – 14 червня завдала Одещині страшних збитків, повідомляє "Думская".

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Потужні потоки води пронеслися вулицями міста Рені Одеської області та навколишніх сіл під час злив,

– йдеться у повідомленні.

За словами заступника голови Одеської облради Юрія Дімчогло, найбільше постраждали такі села:

Долинське;

Лиманське;

Котловина;

Нагірне.

Вода зруйнувала там дороги, підтопила будинки.

"Це катастрофа для місцевих бюджетів, і так спустошених економічною кризою, посухою і боротьбою з короновірусом", – додав Дімчогло. Днями там оцінюватимуть розмір збитків, завданих негодою.



Одещину охопила негода / Фото "Думская"



У місті Рені та навколишніх селах розмиті дороги, затоплені будинки / Фото "Топор"

Потоп на вулицях Одещини: дивіться відео

Постраждало місто Рені та навколишні села: дивіться карту

Негода в Україні: що відомо

Зверніть увагу! Укргідрометцентр попереджає про потенційно небезпечні погодні умови 15 червня: грози з градом і шквалами. Негоди слід чекати жителям центральних та східних областей. На Заході буде дещо спокійніше.