Негода на Одещині: вода зруйнувала дороги й затопила будинки – відео
В Одеській області внаслідок негоди постраждало місто Рені й сусідні села. Зливи 13 – 14 червня спровокували потужні потоки води. Вони зруйнували дороги та затопили будинки.
Негода 13 – 14 червня завдала Одещині страшних збитків, повідомляє "Думская".
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Потужні потоки води пронеслися вулицями міста Рені Одеської області та навколишніх сіл під час злив,
– йдеться у повідомленні.
За словами заступника голови Одеської облради Юрія Дімчогло, найбільше постраждали такі села:
- Долинське;
- Лиманське;
- Котловина;
- Нагірне.
Вода зруйнувала там дороги, підтопила будинки.
"Це катастрофа для місцевих бюджетів, і так спустошених економічною кризою, посухою і боротьбою з короновірусом", – додав Дімчогло. Днями там оцінюватимуть розмір збитків, завданих негодою.
Одещину охопила негода / Фото "Думская"
У місті Рені та навколишніх селах розмиті дороги, затоплені будинки / Фото "Топор"
Потоп на вулицях Одещини: дивіться відео
Постраждало місто Рені та навколишні села: дивіться карту
Негода в Україні: що відомо
- Протягом кількох днів негода не відпускає країну.
- 11 червня в Тернопільській та Рівненській областях випав величезний град.
- На Закарпатті потужна злива затопила вулиці та зруйнувала кілька мостів.
- Моторошна гроза накрила й Львів – автомобілі буквально плавали вулицями міста.
- Ввечері 12 червня від поганих погодних умов постраждав Дніпро. Там повалило дерева, затопило вулиці.
- У Запоріжжі випав рекордний за розміром град.
- На окупованій Донеччині 13 червня дув потужний вітер. У Макіївці місцеві жителі розповіли, що спостерігали смерч.
- На Буковині та Прикарпатті після сильних дощів піднялися ріки. Затопило десятки сіл, розмило автошляхи.
- Є жертви негоди та багато постраждалих.