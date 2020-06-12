Ввечері 11 червня негода вдарила по низці західних областей. Львівщину накрила гроза із сильними поривами вітру та градом. А ось на Закарпатті потужна злива затопила вулиці та зруйнувала кілька мостів.

Внаслідок негоди на Львівщині загинула жінка. Трагедія сталася у Брюховичах, що під Львовом. Жінка перебувала у дачному будинку, коли на нього впало дерево.

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Її придавило, від отриманих травм 28-річна жінка загинула на місці. Разом з нею була 5-річна дитина, яка, на щастя, не постраждала. Про прикрий інцидент повідомили на фейсбук-сторінці Брюховицької селищної ради.



На Львівщині через падіння дерева загинула жінка / Фото Брюховицької селищної ради

Тим часом на Закарпатті зливи спричинили локальні потопи. Приміром, у селі Приборжавське Іршавського району дощ з градом призвів до підтоплення понад 40 домогосподарств та зруйнував 4 мостові переходи, передають у Довжанській ОТГ.



Підтоплення на Закарпатті / Фото Довжанської ОТГ



На Закарпатті затопило село Приборжавське / Фото Довжанської ОТГ



Сильні зливи підтопили будинки та зруйнували мости на Закарпатті / Фото Довжанської ОТГ

Також пошкоджені 2 кілометри дороги та 100 метрів берегової лінії потічка Мочарний.

Підтоплення Приборжавського: відео

Ситуація у Приборжавському після зливи: відео

Зверніть увагу! Україну і 12 червня накриє сильна негода. Потужні грозові дощі, окрім західних регіонів, пройдуть ще й на Вінниччині.