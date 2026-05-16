Подекуди збирали жменями: західні області накрила злива та випав град

Частину України накрила травнева негода. У суботу, 16 травня, зокрема, на Прикарпатті випав град.

У мережі публікують кадри негоди, передає 24 Канал.

Що відомо про негоду на Заході?

Вдень суботи мешканці Івано-Франківщини ділилися відео шаленої зливи та граду, який подекуди збирали жменями.

Івано-Франківщину накрила негода

У самому Івано-Франківську, як повідомляється, підтопило низку вулиць.

Злива та град накрили й інші західні регіони, зокрема Львівщину. Дороги перетворилися на справжні річки.

Злива на Заході

У мережі також поділилися кадрами, як після зливи затопило під'їзд багатоповерхівки.

Після негоди затопило будинок

Тим часом на Закарпатті блискавка поцілила у дах кількаповерхового будинку, спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники ліквідували вогонь.

17 травня в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі на крайньому заході та сході, вдень в Україні, крім заходу, короткочасні дощі, місцями грози. Температура вдень сягне +23.