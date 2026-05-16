Подекуди збирали жменями: західні області накрила злива та випав град
- 16 травня західні області України, включаючи Івано-Франківщину та Львівщину, накрила злива та град.
- На Закарпатті блискавка влучила у будинок, виникла пожежа.
Частину України накрила травнева негода. У суботу, 16 травня, зокрема, на Прикарпатті випав град.
У мережі публікують кадри негоди, передає 24 Канал.
Що відомо про негоду на Заході?
Вдень суботи мешканці Івано-Франківщини ділилися відео шаленої зливи та граду, який подекуди збирали жменями.
У самому Івано-Франківську, як повідомляється, підтопило низку вулиць.
Злива та град накрили й інші західні регіони, зокрема Львівщину. Дороги перетворилися на справжні річки.
У мережі також поділилися кадрами, як після зливи затопило під'їзд багатоповерхівки.
17 травня в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі на крайньому заході та сході, вдень в Україні, крім заходу, короткочасні дощі, місцями грози. Температура вдень сягне +23.
Заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт раніше попереджав, що після здебільшого сухої погоди у більшості областей очікуються опади.
Зокрема, у понеділок, 18 травня, суха погода утримуватиметься лише вночі у східних та західних областях.
У більшості областей вдень буде до +23. Лише у східних та Сумській областях стовпчики термометрів зростуть і становитимуть до +26.