Низку областей накриють грози зі шквалами та градом: де погіршиться погода

У вівторок, 19 травня, в Україні очікується погіршення погоди у низці областей. Ідеться не лише про грози, але й також про сильний вітер та місцями град.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та регіональні метеорологічні центри.

Де очікувати погіршення погоди в Україні 19 травня?

Синоптики розповіли, що 19 травня в Україні, крім західних областей, удень очікуються грози. Водночас у південних та центральних областях, окрім Вінницької, прогнозують місцями град та шквали вітру 15 – 20 метрів на секунду.

Через це у низці областей оголошено I рівень небезпечності, жовтий.



Зверніть увагу! I рівень небезпечності – жовтий – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Синоптики рекомендують зберігати підвищену уважність та обережність, а також слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

В Укргідрометцентрі попередили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Яку погоду очікувати по областях?

Київ

У Києві 19 травня очікують короткочасний дощ та грозу, вночі – місцями.



Одеса

В Одеській області з 19 по 22 травня очікується хмарна погода з дощами, часом з грозами. Вітер буде переважно північного напрямку під час гроз, зі шквалами. Через це 19 травня оголошують I рівень небезпечності – жовтий.

Миколаїв

18 травня по Миколаївській області очікується гроза, яка збережеться до кінця доби. Вночі 19 травня буде без істотних опадів, вдень невеликі короткочасні дощі, місцями грози.



Харків

У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 18 травня по Харкову очікується гроза, град та шквал зі швидкістю 15 – 20 метрів на секунду.



Полтава

Удень 19 травня в Полтавській області очікується гроза, місцями град та шквали 15 – 20 метрів на секунду. У Полтаві – гроза. Оголошено I рівень небезпечності – жовтий.

Чернігів

У Чернігівській області вдень 19 травня очікуються грози, місцями шквали 15 – 20 метрів на секунду, подекуди град.



Суми

У Сумській області 19 травня очікується мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями: невеликий дощ, гроза. Вітер північно-східний, швидкість 7 – 12 метрів на секунду,

Дніпро

Вночі 19 травня у Дніпрі буде без істотних опадів, вдень – короткочасний дощ, гроза. В окремих районах міста можливий град.

Вітер північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду, під час грози місцями шквали 15 – 20 метрів на секунду.

Кропивницький

У Кропивницькому 19 травня буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, місцями гроза Вночі слабкий туман Вітер північно-західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

Херсон

У Херсонській області 19 травня очікується мінлива хмарність. Вночі без опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду.

Яку погоду очікувати на тижні?

В Україні з 19 по 20 травня переважатиме суха погода з можливими короткочасними дощами та грозами. Температура повітря вночі становитиме +9 – +16 градусів, вдень прогнозують +21 – +27 градусів.

Наступного тижня в Україні температури піднімуться до +31 градуса. На вихідних у суботу 23 травня будуть грозові дощі у Криму та східних областях, а в неділю 24 травня погода буде переважно стійкою та малохмарною.