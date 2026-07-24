Сильна злива, град і грози: Київ та кілька областей накрила потужна негода – відео
Київ під вечір 24 липня накрила сильна злива і град. Негода також спостерігалася й у Рівненській та Вінницькій областях.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Які наслідки сильної зливи та граду у Києві?
Злива накрила столицю після 17:00. Кияни також повідомляли про грім.
Негода у Києві 24 липня: дивіться відео
Згодом у місті також випав град. Подекуди його було настільки багато, що утворилися невеликі білі купи цих опадів.
У столиці також був град: дивіться відео
Білі купи граду у Києві: дивіться відео
У мережі також з'явилися кадри, як злива дісталася однієї із київських маршруток. Там утворилися калюжі, а в транспортному засобі спокійно подорожували пасажири.
Злива у Києві дісталася й маршрутки: дивіться відео
Що відомо про негоду в інших областях України?
Також град випав і у Рівненській області. Кадрами негоди поділилися жителі міста Березне.
У Березному також випав град: дивіться відео
Через опади дороги стали білими. Також град легко збирається у долоні.
Масштаби негоди у Рівненській області: дивіться відео
За інформацією Рівненського обласного центру з гідрометеорології, впродовж доби 25 липня у місті Рівне та по області очікуються грози. Вночі та вранці місцями прогнозується туман із видимістю 200 – 500 метрів.
Також градом встелило землю у Вінницькій області.
У Вінницькій області також град: дивіться відео
Нагадаємо, раніше синоптики попереджали, що 24 липня низку областей України накриють грози. Йшлося про західні регіони нашої держави, а також Житомирську та Вінницьку області.