Зламані дерева та потужні зливи: які наслідки негоди в Україні

В Україні пройшли сильні вітри, дощі, а подекуди й град. Внаслідок негоди обвалилися дерева та утворилися значні затори на дорогах.

Інформацію про наслідки після негоди в Україні зібрав 24 Канал.

Що відомо про негоду в Україні?

Потужні зливи та пориви вітру накрили більшість областей України. Рятувальники та поліція попередили громадян про небезпеку перебування поруч з деревами та легкими конструкціями.

На Вінниччині внаслідок сильного вітру обвалилося багато дерев. Через негоду на дорогах утворилися значні затори, а рятувальники ліквідовували наслідки більш ніж 20 разів.

Зламані дерева на дорогах Вінницької області / Фото ДСНС

На Хмельниччині через потужні вітри також обвалилися дерева та перекрили дорогу. На трасах утворилися затори, а водіїв попередили про складні умови руху.

На Черкащині поліція ліквідувала дерево, яке обвалилося прямо на дорогу. Внаслідок цього зупинилися автомобілі та шкільні автобуси. Згодом рух транспорту було оперативно відновлено.

У Черкаській області дерево впало прямо на дорогу / Фото поліції

ДСНС Львівщини також попередила про небезпеку. Рятувальники просять бути громадян обережними та не перебувати поблизу старих дерев, рекламних щитів та ліній електропередач.

Також негода дісталася й до Києва. У столиці близько 17:50 пройшов невеликий град, а усю середу 27 квітня у місті фіксують потужні пориву вітру.

Що ще відомо про погоду в Україні?

До України у четвер, 28 травня, прийде похолодання. У більшості областей буде до +18 вдень. Також цього дня буде хмарно з проясненнями. Вночі на Півдні та Сході, вдень по всій в Україні, крім південних областей, Закарпаття та Прикарпаття, очікуються короткочасні дощі, місцями грози.

Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Також більшість областей попереджають про пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду.

Також синоптики прогнозують, що середня температура повітря наступного місяця на території України становитиме від 19 до 23 градусів тепла. У Карпатах і Кримських горах значення коливатимуться від 16 до 20 градусів тепла.