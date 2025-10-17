Невдовзі негода у вигляді сильних дощів повернеться в Україну. Місцями будуть сильні опади. У деяких областях попереджають про дощі з мокрим снігом.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Подекуди також стане прохолодніше.

Де пройдуть дощі?

Згідно з даними синоптиків, уночі у суботу, 18 жовтня, у частині областей пройде незначний дощ, у деяких регіонах опадів не буде узагалі. Але вже вдень, хоч небо буде хмарним з проясненнями, більшу частину України накриють дощі.

Зазначимо, що винятками стануть Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька та Луганські області. В усіх інших регіонах очікується дощ, зокрема наголосимо, що в Одеській області варто очікувати сильні опади.



Погода в Україні на 18 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Вже у неділю, 19 жовтня, дощі охоплять усю територію України. У західних, північних та деяких центральних регіонах вони будуть з мокрим снігом. Незначні опади будуть лише у Харківській, Донецькій та Луганській областях.



Погода в Україні на 19 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру

Нещодавно дощі накрили Одесу