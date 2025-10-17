Зливи повертаються: коли будуть дощі в Україні, і де вони пройдуть зі снігом
- Сильні дощі очікуються на більшій частині України з 18 жовтня, окрім деяких південних і східних областей.
- 19 жовтня дощі охоплять всю Україну, у західних, північних та центральних регіонах вони можливі з мокрим снігом.
Невдовзі негода у вигляді сильних дощів повернеться в Україну. Місцями будуть сильні опади. У деяких областях попереджають про дощі з мокрим снігом.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Подекуди також стане прохолодніше.
Дивіться також У частині України вдарять заморозки, але чи будуть дощі: прогноз погоди на 17 жовтня
Де пройдуть дощі?
Згідно з даними синоптиків, уночі у суботу, 18 жовтня, у частині областей пройде незначний дощ, у деяких регіонах опадів не буде узагалі. Але вже вдень, хоч небо буде хмарним з проясненнями, більшу частину України накриють дощі.
Зазначимо, що винятками стануть Херсонська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька та Луганські області. В усіх інших регіонах очікується дощ, зокрема наголосимо, що в Одеській області варто очікувати сильні опади.
Погода в Україні на 18 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Вже у неділю, 19 жовтня, дощі охоплять усю територію України. У західних, північних та деяких центральних регіонах вони будуть з мокрим снігом. Незначні опади будуть лише у Харківській, Донецькій та Луганській областях.
Погода в Україні на 19 жовтня 2025 року / Карта Укргідрометцентру
Нещодавно дощі накрили Одесу
Під час страшної зливи в Одесі наприкінці вересня випала рекордна кількість опадів. Майже двомісячна норма спричинила підтоплення в різних районах. Місто фактично пішло під воду, автівки плавали, а вода затікала в будинки.
Офіційно від наслідків негоди загинули 9 людей. Відомо, що ще 2 померли з природних причин, що підтвердили результати розтину, про що 14 жовтня повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.