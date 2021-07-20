Неля Привалова запропонувала 5 кроків для очищення паливного ринку від "тіні"

Якщо не припинити нелегальний ринок пального зараз, українці втрачатимуть по 20 млрд грн на рік. Президент Нафтогазової Асоціації України Неля Привалова запропонувала 5 кроків до очищення паливного ринку від "тіні".

На паливному ринку України розростається криза. Кожен 5-й літр бензину в країні – фальсифікат, 40% ринку бере участь в податкових "скрутках", а недобросовісні АЗС продають "бодягу", ухиляються від податків і створюють загрозу життю і здоров'ю людей. У Нафтогазовій Асоціації вважають, що для ліквідації нелегального ринку пального, необхідно зробити наступні 5 кроків:

Вести акциз на розчинники

Міні-НПЗ ввозять в країну десятки тисяч тонн речовин, які не обкладаються акцизом, які змішуються з пальним заради економії. Щоб це припинити, в НАУ вважають правильним введення в підакцизну групу всіх сумішей, які називають загальним словом "розчинники". Всі вони є товарами подвійного призначення, тобто можуть бути використані як за прямим призначенням, наприклад, для лакофарбової промисловості, так і у вигляді октанопідвищуючих присадок для нафтопродуктів. Таким чином з'явиться можливість і більше інструментів для контролю, а за махінації можна буде притягати до відповідальності.

Публічність інформації про сплачені податки кожним учасником ринку

У НАУ пояснили, це показово, якщо кілька компаній з однаковою мережею АЗС, приблизно однаковим рівнем самих АЗС, покажуть суми податків, що були сплачені тією чи іншою станцією. Ці суми точно не можуть відрізнятися в 100 разів, і навіть в 10 разів. Вони можуть відрізнятися на кілька відсотків, тому що у кожного своя особливість бізнес-моделі. На думку НАУ, така публічна інформація допомогла б суспільству зрозуміти, хто в цьому бізнесі, який рівень соціальної відповідальності несе.

Повноцінно використовувати СЕАРП та лічильники рівнеміри й витратоміри

Повноцінне використання вже наявних систем електронного адміністрування реалізації пального (СЕАРТ) та лічильників рівнемірів і витратомірів на паливних резервуарах дозволяють в реальному часі бачити абсолютно всі транзакції з пальним. Ці системи знаходяться в Податковій, дані надають учасники ринку, для різних даних є свої терміни і умови подачі. В асоціації пропонують дати доступ до цієї системи і правоохоронним органам, особливо тим підрозділам, які борються з нелегальним обігом підакцизних товарів. Тоді вони могли б користуватися цією аналітикою, бачити, де з'являються "аномалії", і відразу давати запити.

Зняти мораторій на позапланові фактичні перевірки

Мораторій був введений в 2020 році в зв'язку з пандемією коронавірусу. Тоді увага контролюючих органів була відвернена від нелегального сегмента на паливному ринку. Однак проблеми на ринку стрімко розросталися.

Президент асоціації переконана, мораторіїв на перевірки всього, що стосується підакцизної групи і ПДВ, апріорі вводити не можна. Протягом 2021 року асоціація намагалася реанімувати процес боротьби з нелегальним сегментом, але незважаючи на гарні звіти органів влади в ЗМІ, очищення ринку від "сірого" сегмента все ще не відбулося.

Анулювати ліцензії, незаконно отримані "сірими" точками

Нафтогазова Асоціація також звернула увагу, що на сьогоднішній день в Україні працює близько 600-800 "сірих" АЗС. По суті, це ті ж "підзаборні бочки", які з незрозумілих причин отримали ліцензії. Неля Привалова зазначила, що влада має всі законні інструменти, щоб провести інвентаризацію всіх документів, які "сірі" АЗС подавали на отримання ліцензії. У НАУ закликали застосувати санкції до тих, хто обдурив державу і, в разі виявлення порушень, застосувати прямі норми закону і анулювати ці ліцензії.

У Нафтогазовій Асоціації впевнені, ліквідація паливних нелегалів створить рівні конкурентні умови для ведення бізнесу, дозволить знизити ціни пального для споживачів і збільшити надходження до бюджетів країни, в тому числі для будівництва доріг, потреб оборони та медицини.