Журналісти програми "Схеми" з'ясували, що в липні генпрокурорка Ірина Венедіктова відмовилася відкривати кримінальне провадження проти нардепа від "Слуги народу" Павла Халімона, якого НАБУ підозрювало у вимаганні хабаря. Віктор Чумак вважає, що очільниця Офісу генпрокурора керується інтересами президентської фракції.

Колишній заступник Руслана Рябошапки в ефірі програми "Є питання" на 24 каналі відзначив, що наразі в Україні немає незалежного генпрокурора, який керується законом.

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"Немає незалежного прокурора. Є прокурор, який керується інтересами "Слуги народу". Який іде до президента, до Офісу прокурора і там вирішує, чи починати кримінальне провадження, чи робити якісь інші процесуальні дії", – розповів Віктор Чумак.

Також він повідомив, що коли йшов з посади, 19 березня, тоді були готові 6 справ щодо нардепів, провадження проти яких відкрив Руслан Рябошапка. Вони були готові приблизно на пів кроці до підозри. Тобто, повинні вже були бути готові підозри, і залишалося десь 1 – 1,5 тижні роботи.

Досі я не чую і не бачу цих підозр,

– наголосив екззаступник Руслана Рябошапки.

Він пригадав, що тоді був готовий їх підписати як виконувач обов'язків генпрокурора. Однак прокурори тоді ще не готові були дати ці підозри до кінця відпрацьованими. І зазначив, що найімовірніше тут вже не тільки захист своїх депутатів, а і тримання на гачку чужих. Адже були справи щодо депутатів не тільки від "Слуги народу".

За його словами, це питання має вирішуватися виключно в рамках зміни державної політики. Саме президент може зробити так, щоб прокурор займався своїми справами.

"Мені важко думати, що цей прокурор може працювати незалежно після тих скандалів, які були", – підсумував Віктор Чумак.

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