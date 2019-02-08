Немає рецепту зупинити війну за один день, – Садовий про конфлікт на Донбасі

Війну на Донбасі, яку проти України розпочала та підтримує Російська Федерація не можна закінчити за один день. Конфлікт можна зупинити за одної умови – навести порядок у країні та покращити рівень життя українців.

Про це заявив кандидат у президенти Андрій Садовий в ефірі "1+1".

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Він зауважив, що сьогодні потрібно зробити жорстку лінію розмежування на Донбасі, аби там не гинули люди. Українські військові для збереження життя мають отримати найкращу амуніцію.

Українці та міжнародна спільнота мають чітко розуміти – частина Луганської і Донецької областей окуповані Росією, там є російські солдати і російська армія.

Сьогодні немає рецепту зупинити війну за один день. Війни не зупиняються - вони або програються.ю або виграються. Ми війну виграємо за одної умови – коли ми наведемо порядок у нас в країні, коли ми нашу територію нормально загосподарюємо і буде кращий рівень життя,

– наголосив Садовий.

Для покращення життя громадян, Україна повинна мати якісні відносини зі своїми союзниками.

Окрім того, держава має поважати військових, які обороняють її від агресора-Росії на Донбасі.

Садовий зауважив, що бійці, які повертаються з війни мають отримувати матеріальну допомогу. Така програма вже діє у Львові, де понад двом тисячам військових виплатили по 100 тисяч одноразової грошової підтримки.

Також, необхідно значно підвищити зарплатню бійцям ЗСУ, які боронять нас на Сході. Наразі вони отримують близько 10 тисяч гривень, і це дуже мала сума, як для захисників країни.

"Має бути мінімум 28 тисяч гривень. Люди віддають за нас своє життя і такі кошти в держави є", – додав Садовий.