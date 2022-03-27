Неможливість втягнути Білорусь – військово-політична поразка Росії, – Арестович

Росія досі не змогла залучити війська Білорусі до участі у війні з Україною. Це є не лише політична, а й велика військова поразка Кремля.

Таку думку 27 березня висловив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він вважає, що при входженні в Україну білоруси могли б перейти на нашу сторону.

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"Вони на це дуже розраховували"

На думку Арестовича, самопроголошений президент Лукашенко міг відмовити Путіну саме завдяки поганій мотивованості своїх військових. Адже при введенні ця група одразу б перетворилася на кілька тисяч службовців ЗСУ.

Це велика поразка з військово-політичним присмаком. Білоруський народ втримав свою арію від втягування. А Росія на це дуже розраховувала, щоб блокувати наші війська в районі Києва,

– сказав Арестович.

Також він заперечив, що можливий наступ нашою територією вздовж польського кордону. Це зумовлено тим, що такі плани завідома приречені на провал.

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