У 20-те: Ненсі Пелосі переобрали до Палати представників у віці 84 років

Колишню спікерку Палати представників й демократку Ненсі Пелосі переобрали до Конгресу США у результаті виборів на 20-й термін.

Про це пише 24 Канал з посиланням на The Hill. Зазначимо, що Пелосі раніше двічі обіймала посаду спікера Палати представників – обидва рази по 4 роки.

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Пелосі вдвадцяте переобралася до Палати представників

Як зазначається, для 84-річної Пелосі це вже 20-те переобрання до Палати представників.

Вона легко перемогла в 11 окрузі до Конгресу у штаті Каліфорнія кандидата від Республіканської армії Брюса Лу, який порівнював демократів із комуністами.

Додамо, що Пелосі була першою жінкою, яка обіймала посаду спікера Палати представників в історії країни.

Зазначається, що цьогоріч, незважаючи на відхід від офіційної ролі спікерки, вона зіграла важливу роль у переконанні президента США Байдена не балотуватися на переобрання після його катастрофічних дебатів проти Дональда Трампа, які відбулися влітку.