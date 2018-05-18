Необхідно повністю перекрити доступ і викинути російський контент з українських терен

Російські пісні й кліпи російських виконавців будуть очолювати українські рейтинги і хіт-паради рівно до того моменту, поки мають можливість потрапляти у ці рейтинги і хіт-паради.

У разі подальшого фізичного вільного допуску російського контенту на наш внутрішній ринок інакше не буде. Найближчими роками ми ніяк, ніяк не зможемо гідно конкурувати з росіянами.

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У них в десятки разів більше кадрів, більше технічних можливостей, більше грошей. Насамперед більше грошей.

Саме тому вони витрачають на інформаційну діяльність, контент і пропаганду мільйони доларів. Систематично, стабільно, впевнено і успішно проводять її на теренах усього світу.

Для того, щоб уявити собі потужність, можливості і размах російської інформаційно-пропагандистської машини, згадайте хоча б акцію "Бессмертный полк", яку вони щорічно проводять по всьому світу.

Ми не маємо жодних шансів проти них за однакових умов гри, за умов конкуренції і відкритого доступу до нашого внутрішнього інформаційного поля.

Єдиний наш шанс – це повністю перекрити цей доступ і вишвирнути російський контент шляхом жорстких і радикальних заборон. Тільки в такому разі ми зможемо розраховувати на створення і вироблення чогось свого власного.

До того ж часу український контент буде й надалі просто розчинюватись в російському.

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