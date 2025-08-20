Як в Україні рятують немовлят від рідкісних захворювань
- В Україні проводять розширений неонатальний скринінг для виявлення 21 рідкісного захворювання у новонароджених.
- З жовтня 2022 року було проведено понад 460 тисяч досліджень, які є безоплатними та входять до Програми медгарантій.
- Скринінг проводиться у Львові, Києві, Кривому Розі та Харкові, а результати зберігаються в електронній медичній картці дитини.
Хвороби, як-от муковісцидоз, дефіцит трифункціонального білка або ізовалеріанова ацидурія, більшості з нас, на щастя, мало про що говорять. Вони належать до рідкісних захворювань, які є вкрай небезпечними, бо загрожують життю людини. З часом вони хронічно прогресують і зрештою призводять до трагічних наслідків.
Раніше про недугу дитини дізнавалися у віці, коли застосування коректувальної терапії вже було неефективним. Сьогодні ж в Україні є можливість виявляти на ранніх етапах життя дитини ризики розвитку орфанних (рідкісних) захворювань та своєчасно застосувати терапію, що дозволить зупинити розвиток хвороби та навіть повністю нівелювати її прояви. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.
Це стало можливим завдяки впровадженню розширеного неонатального скринінгу новонароджених – комплексного обстеження для виявлення спадкових та вроджених захворювань.
Це сучасний інструмент ранньої діагностики, який працює в усіх пологових закладах України. Для цього лабораторні центри були оснащені новітнім обладнанням, а процес був цифровізований.
Як працює система?
На 48 – 72 годину після народження медичний працівник бере кілька крапель крові з п'ятки немовляти, наносить їх на спеціальний тест-бланк і відправляє до регіонального центру скринінгу. В Україні їх чотири:
- у Львові,
- Києві,
- Кривому Розі,
- Харкові.
Дослідження безоплатне та входить до Програми медгарантій.
Якщо ризиків не виявлено, результати зберігаються в електронній медичній картці дитини, а додаткового повідомлення батьки не отримують. Якщо виникає потреба у повторному дослідженні – це не означає, що в дитини є хвороба, а лише потреба уточнити результат. У разі підтвердженого ризику з батьками обов'язково зв'яжуться для подальшої діагностики та початку лікування.
Дослідження неонатального скринінгу / Фото надала авторка
Які є результати?
З жовтня 2022 року в Україні вже провели понад 460 тисяч досліджень на 21 орфанне захворювання. Зокрема:
- у Львові провели 163,6 тисячі досліджень,
- у Києві – 149,8 тисячі,
- у Кривому Розі – 83,2 тисячі,
- у Харкові – 65,7 тисячі.
Реалізація розширеного скринінгу в Україні – це тривала та кропітка робота команди однодумців, лікарів, лабораторій, координаторів скринінгу, які об'єднані спільним прагненням зберегти найцінніше – здоров'я маленьких українців.
