Непокарані водії-п'яниці знову опиняються за кермом: обурливі вироки суддів

Премію "НЕчесть тижня" тижня вже отримували судді, які допомагали водіям-п'яницям. Вони під різними приводами затягували розгляд справ про порушення правил дорожнього руху, щоб закрити їх за строком давності, або закривали їх за малозначністю порушення.

Але існують і судді, які розглядають справи водіїв вчасно, об'єктивно та позбавляють порушників водійських прав. Серед них – суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області Павло Пархоменко. Він був лауреатом премії "Честь 2018 року" за версією глядачів. Більше про це – читайте далі.

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У серпні 2020 року суддя Пархоменко на рік позбавив права керування транспортним засобом водія, який відмовився проходити огляд на стан алкогольного та наркотичного сп'яніння.

Ба більше, суддя наклав на нього штраф у розмірі 10 200 гривень та стягнув судовий збір на користь держави. Це рішення могло стати еталонним для всіх порушників дорожнього руху.

Судді закривають справи про порушення ПДР за малозначністю

Проте суддя Чернігівського апеляційного суду Іван Баглай скасував рішення Пархоменка. Чому? Бо, як вказано в рішенні, відсутність водійських прав ускладнить життя водія. І закрив справу за малозначністю.

Звісно, можна було б повірити у добродушність судді, який просто хотів допомогти водієві. Чоловік, до речі, має посвідчення ліквідатора наслідків ЧАЕС 1 категорії. Та доброчесність судді й раніше викликала сумніви.

Зокрема, суддя Баглай не задекларував 3 великі земельні ділянки та забороняв відеозйомку засідань журналістам. Юристи Фундації DEJURE подали дисциплінарну скаргу на суддю Баглая та ще 98 інших суддів, які допомагають водіям-п'яницям уникати покарання. Проте Вища рада правосуддя не поспішає їх розглядати та суворо карати суддів, хоча публічно обіцяла це робити.

Наразі за нашими скаргами покарано лише 3 суддів:

Ігоря Карбовніка;

Валерію Бабко;

Андрія Скубу.

Усім ВРП обрала надзвичайно суворі покарання — попередження.

На щастя, тепер суддям заборонено звільняти водіїв за водіння в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння через малозначність. Відповідний закон набув чинності 17 березня.

Насправді і раніше цього робити не можна було. Адже таке серйозне порушення як водіння напідпитку чи в стані наркотичного сп'яніння не можна назвати малозначним, навіть якщо воно не завдало шкоди іншим людям. Втім судді нахабно використовували цю схему, щоб отримати вигоду.

Водій керував авто під наркотиками, але обмежився усним попередженням

Після набуття чинності законом деякі судді й далі продовжують це робити. Наприклад, 25 березня 2021 року суддя Корольовського суду Житомира Олександр Скрипка обмежився усним попередженням водію, якого спіймали за кермом під наркотиками.

Суддя Скрипка закрив справу за малозначністю, бо буцімто завдяки авто водій хоче заробляти гроші для сім'ї, якої в нього ще немає, але яку має намір створити. А без водійських прав не може цього зробити.

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Офіційно цей водій безробітний. У рішенні суду зазначено, що він "неофіційно займається перевезенням пасажирів з Житомира до Києва, а тому позбавлення права керування транспортними засобами позбавить його можливості мінімального заробітку як для себе, так і для сім'ї, яку він має намір створити".

Тобто суддя не тільки толерує неофіційний – неоподаткований – заробіток водія. А й вважає, що він далі має право займатись такою діяльністю.

Той самий водій, який сідає за кермо під наркотиками, може й надалі перевозити людей і наражати їх на смертельну небезпеку. Ймовірно, суддя, як і члени ВРП, вірить – усне зауваження й справді може когось виправити.

На суддю Скрипку ми також подали скаргу до Вищої ради правосуддя. Думаю, не важко здогадатись, яке покарання там для нього оберуть.

Недоброчесні судді не бояться брати хабарі за відмазування порушників ПДР

На жаль, така лояльна практика ВРП до суддів-порушників й призводить до того, що непокарані водії-п'яниці знову опиняються на дорогах. Недоброчесні судді не бояться брати хабарі за відмазування порушників дорожнього руху від адмінпротоколів. А суми за такі послуги вони вимагають доволі кругленькі.

Завдяки роботі НАБУ стало відомо, що у 2018 році суддя Апеляційного суду Черкаської області Володимир Пономаренко вимагав у місцевого мешканця 30 000 гривень за те, щоб посприяти у справі про притягнення до відповідальності за керування напідпитку.

У 2021 році судді Вищого антикорупційного суду визнали суддю винним у вчиненні злочину та засудили до 2 років позбавлення волі. Такий вирок ухвалили судді ВАКС:

Леся Федорак;

Ігор Строгий;

Віктор Маслов.

Преміюми хочемо вручити суддям, які карають водіїв за керування у нетверезому стані. Зокрема судді Бахмацького районного суду Павлу Пархоменку, а також суддям Вищого антикорупційного суду Лесі Федорак, Ігорю Строгому та Віктору Маслову, які покарали одного з суддів, що за хабарі відмазував п'яних порушників від покарання.

І хоча рішення суддів ще може бути оскаржено, воно вже дає надію на те, що схему з відмазування п'яних водіїв у судах буде припинено.

Преміюхочемо вручити судді Чернігівського апеляційного суду Івану Баглаю та судді Корольовського суду Житомира Олександру Скрипці, які допомагали водіям уникати покарання за керування в нетверезому стані.

Такі судді фактично наражають нас з вами на смертельну небезпеку, бо ми, наші батьки чи наші діти можемо зустрітися з непокараним п'яницею-водієм на дорозі чи пішохідному переході.

Лауреатів Премії та Антипремії обирає громадська організація Фундація DEJURE, яка моніторить перебіг судової реформи та бореться за очищення судів від недоброчесних суддів.