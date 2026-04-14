Нікому не треба українська армія "лайт", – Зеленський про неповне членство в ЄС

Україна не розглядає варіант неповного членства в ЄС і прагне повноцінної інтеграції, оскільки Європа ж не зацікавлена в "обмеженій" українській армії.

Відповідну заяву зробив президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом у Берліні.

Що розглядають у Брюсселі?

Нещодавно Financial Times повідомляло, що в ЄС розглядають пропозиції стосовно суттєвого перегляду процедури вступу до блоку, що могло б пришвидшити інтеграцію України. Цим стурбовані деякі країни-члени.

У разі такого вступу, за даними західних ЗМІ, Україна б отримала набагато менші повноваження стосовно ухвалення тих чи інших рішень Євросоюзу. На початку Київ не мав би права голосу на самітах лідерів тощо.

За даними джерел видання, Україні запропонують поступовий доступ до частин єдиного ринку ЄС, його сільськогосподарських субсидій та внутрішнього фінансування розвитку після досягнення певних етапів.

Яка позиція України?

Володимир Зеленський заперечив можливість подібного вступу до ЄС або НАТО, оскільки Україна необхідна Європі як сильний та повноцінний партнер. За словами президента, нікому не потрібна армія у форматі "лайт".

Всі знають в Європі нашу позицію. Нам не потрібен ЄС "лайт", як і НАТО. Так само як, я вважаю, і Європі, і країнам НАТО потрібна Україна, повною мірою сильний партнер. Потрібна наша армія, сильна армія. Тому що нікому не потрібна українська армія "лайт". Що там буде за захист,

– заявив президент.

