16-річна дівчина народила третю дитину у кареті "швидкої" на Дніпропетровщині

У Кам'янському районі, що на Дніпропетровщині, 16-річна дівчина народила у кареті швидкої допомоги. Мамою вона стала уже втретє.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на завідувачку Кам'янської станції обласного Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Лариси Буданцевої.

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У Кам'янському за короткий час двоє дітей народилися у "швидкій"

Випадок із 16-річною породіллею стався у п'ятницю, 24 січня.

Близько 15:02 надійшов новий виклик, що у 16-річної дівчини почалися треті пологи на 40 тижні вагітності.

Медики оперативно прибули за адресою, але до пологового доїхати не встигли. Дитина народилася просто у кареті "швидкої".

Новонародженому хлопчику надали усю необхідну допомогу та разом із мамою доставили до пологового будинку Дніпра.

До слова, це уже другий випадок за останній час, коли кам'янські медики приймали пологи у "швидкій". У середу, 22 січня, так народила четверту дитину на 37 тижні вагітності 34-річна жінка.

На Дніпропетровщині двоє дітей народилися у "швидкій" / Фото Лариси Буданцевої