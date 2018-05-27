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Нерівномірність зростання зарплат в Україні: "вершки" дістаються не всім, – експерт

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Експерт прокоментувала нерівномірність зростання зарплат
Експерт прокоментувала нерівномірність зростання зарплат / Фото з відкритих джерел

Кандидатка економічних наук Лідія Ткаченко прокоментувала нерівномірність зростання зарплат в Україні.

Про це пише "Дзеркало тижня".

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Протягом 2017 року найбільший номінальний приріст зарплат спостерігався в таких видах діяльності: державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування (6420 грн в січні до 14442 грн у грудні, +8022 грн), професійна, наукова та технічна діяльність (з 8195 до 12682 грн, +4488 грн), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (з 7343 до 11654 грн, +4311 грн), фінансова та страхова діяльність (з 11092 до 14899 грн, +3806 грн), інформація та телекомунікації (з 10210 до 13833 грн, +3623 грн).

Крім того, ці види діяльності показали найбільший приріст у першому кварталі 2018-го (за три місяці більше 1000 грн).

Причому всередині високооплачуваних секторів економіки нерівність між працівниками за розмірами зарплати значно вища. Власне, диференціація зарплат і формується в основному завдяки високооплачуваним категоріям, адже нижня межа регулюється розміром мінімальної зарплати,
– заявляє експерт.

Ткаченко додає, що у згаданих високооплачуваних видів діяльності частка працівників із зарплатами понад 15000 грн становила в грудні 2017 року близько 20%, у фінансовій і страховій діяльності – 26,7, в державному управлінні та обороні – 32%
 
На її думку, нерівномірність зростання зарплат між і всередині секторів економіки та відсутність належного регулювання призводять до "того, що "вершки" від зростання дістаються обмеженому колу працівників із вищих щаблів, тоді як більшість працівників отримують зарплати в межах 1-2 мінімальних розмірів".
Теги: Мінімальна зарплата Гроші
Джерело: 24 Канал
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