Нескінченна криза в бізнесі: в чому причина і де вихід

Напевно кожен підприємець на початку бізнес-шляху думав: "Зараз відкрию бізнес, все налагоджу і поїду на Балі пити кокоси". Та реальність зовсім інакша, бізнес – живий організм, який вимагає щоденного прийняття рішень.

Частина власників бізнесу розуміє це і вводить операційних директорів, щоб не влазити в процеси, частина ж не може зрозуміти, що не так, і знаходиться в постійній операційці, намагаючись гасити пожежі. Ці пожежі і є затяжною кризою.

Цікаво Як змінилася вартість найбільших компаній світу в 2021 році: промовиста Інфографіка

Як усвідомити проблеми

Кризовим стан бізнесу за статистикою визнає 53% компаній. Велика частина – це малий і середній бізнес. Саме на початку побудови бізнесу, а також в період розвитку і масштабування, ймовірність кризи пікова.

Поки "машина" не запущена, не налагоджені бізнес-процеси, не сформований колектив і не позначений функціонал кожного окремого співробітника, бізнес може перебувати в нескінченній кризі з усвідомленням того, що відбувається, але часто – без нього. Тобто самі власники не усвідомлюють, що бізнес – у кризі.

Щоб зрозуміти в якому стані бізнес – дайте собі відповідь на питання "Яка мета мого бізнесу?". Єдина мета бізнесу – прибуток. Інших бути не може.

Найскладніше завдання – "витягнути" це розуміння на поверхню і тим самим забезпечити можливість прийняття управлінських рішень. Часто воно знаходиться у власника глибоко в підсвідомості або його просто немає.

Відповідати на питання: "Яка мета бізнесу?" діями – згубно

Наприклад: ми надаємо сервіс, ми надаємо бухгалтерську звітність, ми надаємо консалтинг і т. д.

Коли власник починає відповідати в таких діях, кризовому консультанту відразу зрозуміло: "Криза вже настала". Власник не розуміє або перестав розуміти, що є прибутком. Бо дія – це спосіб отримання прибутку, та вже точно не мета. Умовно відповідь звучить так: Яка мета вашого бізнесу? – надання бухгалтерської звітності, а має бути – отримання прибутку.

Поки немає розуміння, що єдина мета бізнесу – прибуток, бізнес може нескінченно довго перебувати в кризі або поступово в нього занурюватися. Те саме стосується відсутності розуміння перспективи. А де може бути прибуток в доступному для огляду майбутньому, крім основного продукту? Якщо розуміння немає – бізнес вже в кризі, а осяжне майбутнє для власника настає несподівано, і створюється відчуття, що його, так само несподівано, всі кинули.

Чому завжди потрібно мати плани на додатковий або альтернативний заробіток? COVID-19 показав нам це максимально наочно. Виживають тільки ті, хто швидко адаптувався або мав вже сформовані альтернативні шляхи. Ті ж, хто не зміг переформатуватися в нову реальність, були змушені закрити свою справу.

Як зрозуміти, що бізнес в кризі? 4 основні показники

Ці показники прямо зараз можна застосувати для аналізу власного бізнесу.

Бізнес в кризі, якщо у нього немає прибутку.

Бізнес в кризі, якщо прибуток – це не прибуток насправді, а заробітна плата, яку отримуєш за виконану роботу.

Бізнес в кризі, якщо немає розуміння, що саме робиться для отримання прибутку. Просто підприємець або бізнесмен не може це назвати кризою, тому що це наразі задовольняє його запити.

Бізнес в кризі, якщо немає розуміння перспективи. Наприклад: "На чому я можу заробляти в найближчому майбутньому?".

Алгоритм аналізу бізнесу

Є бізнес, якому продукт приносить на сьогоднішній день прибуток. З яких ще джерел, у зв'язці з цим продуктом, в майбутньому може приходити прибуток? Умовно: бізнес – кав'ярня, варить каву і продає десерти. Де ще може бути прибуток? У сотні різних можливостей: від продажу красивої канцелярії, платівок, футболок до організації власного обсмажування кави та продажу іншим кав'ярням.

Якщо криза в бізнесі настала, тут може бути кілька питань: до мислення власника, до продукту, до взаємодії власника з командою і взаємодії всередині самої команди.

Кіно, ток-шоу, подкасти, малюнки, музеї – дієві інструменти у виявленні та усуненні кризи в бізнесі.

Як це працює? Можна дивитися фільм, ток-шоу, слухати подкаст, малювати або розглядати малюнки, при цьому виписувати на папір свої емоції в цей момент. Що сподобалося? Що викликало опір? Що викликало огиду і т. д.?

Віра Романова вважає, що рефлексія допомагає описати об'єкт, який конкретно зараз потребує уваги / Фото з особистого архіву

Я часто воджу власників бізнесу в картинні галереї. Наприклад: з одним з власників ми були в Парижі в музеї Орсе. Години дві розглядали картини Сезанна і Моне, аналізуючи при цьому бізнес-процеси. Це як приклад ефективної рефлексії, яка може бути застосована до бізнесу: швидше знаходяться бізнес-рішення, створюється продукт, розробляються нові стратегії т. п.

Рефлексія дозволяє буквально за 2 – 3 дні сформувати образи, розібратися з емоціями. Після цього можна видихнути і зробити паузу. Після паузи – вибудувати нову стратегію на 3 – 4 місяці.

Де ж вихід з кризи?

Важливо розуміти, що перед тим, як застосувати техніки і методи для виведення бізнесу з кризи, необхідно виконати певну роботу:

Опишіть об'єкт, з яким потрібно працювати (об'єктом може бути сама криза).

Сформулюйте свої думки про отриманий результат. Тобто: що маємо зараз?

Тепер додайте своє бачення об'єкта в найближчому майбутньому. Тобто: яким повинен стати об'єкт в результаті виконаної роботи.

І тільки тепер можна писати нову стратегію розвитку та реорганізації.

Без аналізу й рефлексії можливі тільки тактичні рішення, розраховані на "гасіння пожежі". Головне завдання будь-якого бізнесу – перестати ці пожежі створювати і вийти з нескінченної кризи, якщо це вже сталося.

Криза – не те, чого варто боятися бізнесу. Криза – це нормально на різних етапах розвитку. Виходячи з кризи, бізнес виходить на якісно новий рівень, знаходяться ефективні рішення для бізнес-процесів, створюються нові продукти та відкриваються додаткові джерела прибутку.

Криза – це дійсно можливості, але тільки для тих, хто зміг вчасно змінити своє підприємницьке мислення й адаптуватися.

Авторка: Віра Романова, викладачка Стенфорду, бізнес-консультантка, кандидатка психологічних наук.