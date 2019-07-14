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      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Неспокійна доба на Донбасі: є поранені серед українських військових

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      Війна на сході: 15 обстрілів за добу, двоє бійців ООС поранено
      Війна на сході: 15 обстрілів за добу, двоє бійців ООС поранено / Міноборони

      Впродовж доби 13 липня окупанти 15 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 рази – із забороненого озброєння. Два українських воїнів отримали поранення.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, повідомляє прес-центр ООС.

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      Бойовики стріляли поблизу Широкиного, Опитного, Водяного, на околицях Новотроїцького, в районі Верхньоторецького та Авдіївки.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 5 разів: поблизу Зайцевого, Новоолександрівки та Новолуганського.

      Двоє українських військових отримали поранення. Розвідка повідомляє, що одного окупанта поранено. Від початку поточної доби, 14 липня, ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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