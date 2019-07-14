Неспокійна доба на Донбасі: є поранені серед українських військових
Впродовж доби 13 липня окупанти 15 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 рази – із забороненого озброєння. Два українських воїнів отримали поранення.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, повідомляє прес-центр ООС.
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Бойовики стріляли поблизу Широкиного, Опитного, Водяного, на околицях Новотроїцького, в районі Верхньоторецького та Авдіївки.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні 5 разів: поблизу Зайцевого, Новоолександрівки та Новолуганського.
Двоє українських військових отримали поранення. Розвідка повідомляє, що одного окупанта поранено. Від початку поточної доби, 14 липня, ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.