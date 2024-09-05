Чи справді Нестор Шуфрич помер: у прокуратурі розставили крапки над "і"

У четвер, 5 вересня, у низці телеграм-каналів з'явилося повідомлення про "смерть" нардепа Нестора Шуфрича у лікарні. Однак ця інформація є неправдивою.

Про це в коментарі 24 Каналу розповіла Речниця Офісу генпрокурора України Надія Максимець. Розгляд справи Шуфрича відбудеться найближчим часом, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Чутки про смерть Нестора Шуфрича

Інформація про смерть народного депутата в СІЗО, яку сьогодні поширили в телеграм-каналах, є абсолютною неправдою. Ба більше, сьогодні йому було вручено клопотання про продовження запобіжного заходу, яке суд розгляне найближчим часом,

– зазначили у прокуратурі.

Варто вказати, що 4 вересня у Києві мало відбутися засідання у справі Нестора Шуфрича, якого обвинувачують у державній зраді та фінансуванні росгвардії у Криму. Однак під час нардеп повідомив про погане самопочуття, тому сторона захисту попросила викликати "швидку". Суд підтримав прохання, а також переніс розгляд справи.

Відомо, що тиждень тому Шуфрич переніс операцію з видалення грижі, яку йому діагностували в СІЗО. На засіданні підозрюваний ледь тримався на ногах, був блідим, схудлим і періодично корчився від болю.

Вже 5 вересня колишній народний депутат Ігор Мосійчук з посиланням на адвокатів повідомив про "смерть" Шуфрича. Однак вже опісля з'явилося спростування – за словами Мосійчука, "адвокати натупили".