Netflix відмовився транслювати російські державні телеканали

Найбільша у світі стрімінгова платформа Netflix відмовилась транслювати 20 російських державних телеканалів. Рішення прийняли внаслідок вторгнення Росії в Україну.

Це попри те, що у грудні Роскомнагляд додав Netflix до свого списку "аудіовізуальних послуг", які з 1 березня повинні відповідати новій вимозі щодо розміщення до 20 місцевих новин, спортивних та розважальних каналів.

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В компанії заявили, що після того, як Кремль дозволив своїм військам наступати на європейську країну, "не планується" виконувати директиву російського уряду.

З огляду на поточну ситуацію, ми не плануємо додавати ці канали до нашого сервісу,

– сказав представник Netflix.

Минулого року Роскомнагляд (російський орган контролю та цензури) включив сервіс у список "аудіовізуальних сервісів", оскільки платформою щоденно користуються понад 100 тисяч росіян.

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