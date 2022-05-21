Невдовзі Росія кине неймовірну кількість техніки та військ, аби захопити Луганщину, – Гайдай

Росія планує повністю захопити Луганщину. Саме тому країна-агресор кине величезну кількість техніки та військ, щоб спробувати досягти мети.

Росія вже давно зосередила основні зусилля на тому, щоб захопити Луганщину. Проте згодом ситуація стане ще важчою і більш напруженою. Про це повідомив голова Луганської ОВА 21 травня.

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Росія кинула всі сили для того, щоб захопити Луганську область. І ми розуміємо, що зараз буде кинута неймовірна кількість техніки,

– розповів Сергій Гайдай.

За даними місцевої влади, протягом півтори доби в напрямку Донбасу заїхало 2,5 тисяч одиниць важкої техніки. Однак Сергій Гайдай каже, що впадати у відчай зараз не на часі. Луганщина буде тримати оборону настільки міцно, наскільки це буде можливо.

Ми будемо тримати оборону, поки це буде можливо. Бо, якщо вони подолають оборону українських військових, то вся ворожа навала піде на Донецьку область та Харків,

– наголосив очільник Луганської ОВА.

Гайдай додає, що Луганська область зараз, як Маріуполь. Вона стримує, дає можливість українським військам перегруповуватись та готуватись до контратаки.

Ситуація на Донбасі

У Східній операційній зоні російські окупанти продовжують наступ. Генштаб повідомляє, що головна мета загарбників – захопити весь Донбас та утримувати сухопутний коридор з тимчасово окупованим Кримом.

На Слов'янському напрямку ворог намагається поновити наступ. Загарбники планують звести понтонну переправу через Сіверський Донець.

На Донецькому напрямку тривають активні бойові дії на Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках.

На Лиманському напрямку росіяни хочуть відновити наступ у напрямку Ямпіль – Сіверськ. У зазначеному районі зафіксовано зосередження спеціальної техніки для наведення понтонно-мостової переправи. Окрім того, російські окупанти перекидають додаткові підрозділи для посилення угруповання військ та активізації наступу.

Українські військові продовжують завдавати ворогові значних втрат. За добу 20 травня ЗСУ на Донбасі відбили 11 атак ворога. Також вони знищили:

8 танків;

3 артилерійські системи;

10 одиниць бойової броньованої техніки;

3 спеціальні броньовані автомобілі;

6 одиниць автомобільної техніки противника.

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