Минув рік як вийшов фільм про добровольців-жінок, які захищають кордони нашої країни від самого початку війни на сході України. Фільм має назву "Невидимий Батальйон".

Мені довелося побувати у Veteran Hub на заході "Невидимий батальйон: рік видимості".

Проект почався з соціологічного дослідження про участь жінок у війні, після чого з'явилася однойменна сторінка, підписники, зустрічі, фотосесії та саме головне – залучення жінок до обговорення суспільно важливих питань щодо нашої армії.



"Невидимий батальйон" – документальний кіноальманах про жінок в умовах бойових дій на Сході України

Зокрема, було взято 42 інтерв'ю у жінок-учасниць АТО із різних підрозділів, які і стали голосами "Невидимого батальону" на самому початку цього повномасштабного проекту.

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Таким чином організувався цілий рух українських жінок-військовослужбовців проти російської агресії та за рівні права жінки та чоловіка в українській армії.

У відкритій розмові у Veteran Hub зі сторони "Невидимого батальйону" прийняли участь Марія Берлінська – автор ідеї та продюсерка фільму; Aліна Горлова – режисерка фільму; Aндріана Сусак – героїня фільму, ветеранка; та Оксана Якубова – героїня фільму, ветеранка, і держслужбовець.



Зустріч-бесіда творців та героїнь фільму у Veteran Hub/ Фото автора

У форматі розмови підвели підсумки:

– Фільм уже рік транслюється у різних куточках світу.

– Це перший повномасштабний фільм про війну з Росією очима жінок-військових.

– Обговорили всі законодавчі зміни в питаннях рівноправ'я жінок і чоловіків у армії, які вдалось досягти за цей рік.

– Фільм "Невидимий Батальйон" це лише початок. Наразі організаторки запропонували усім охочим створити цілу мережу жінок-ветеранок. Залучатися до обговорень можуть усі охочі – як жінки, так і чоловіки.

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Зустріч-бесіда творців та героїнь фільму у Veteran Hub/ Фото автора

За рік показу, фільм встигли транслювати на міжнародному рівні дипломатам та урядовцям. Організаторки найперше пояснювали, що на сході України не внутрішній конфлікт, а російська агресія, яка становить загрозу для безпеки всього цивілізованного світу!

Зустріч організована Kaтериною Приймак, яка також була парамедиком на сході України 2014 – 2016 рр. в добровольчому підрозділі "ГОСПІТАЛЬЄРИ".

Катерина зрадіє новим обличчям! То ж, приходьте, долучайтеся, ставте свої запитання.

Відписати можна на офіційній сторінці групи, Катерині в особисті повідомлення або зателефонувати: +38-093-943-6949.

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