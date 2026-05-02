Невідомі об'єкти з Білорусі перетнули кордон України, – монітори

Увечері 2 травня деякі моніторингові телеграм-канали повідомили, що в Україну з Білорусі залетіли невідомі об'єкти. У різних джерелах по-різному вказують, що це могло бути. Дехто пише навіть про гелікоптери.

Деталі зібрав 24 Канал. Наші журналісти звернулися до представників Повітряних сил і Державної прикордонної служби по офіційний коментар. Також маємо ексклюзивну інформацію наших джерел із Сил оборони України.

Чи залітало щось із Білорусі в Україну увечері 2 травня?

У Держприкордонслужбі нас переадресували до Повітряних сил.

Джерела 24 Каналу повідомили: представники Сил оборони на тому напрямку не прослуховували зальоту ударних засобів. Зважаючи, що рух цілі повільний, це може бути повітряна куля.

Тим часом моніторингові телеграм-канали вказували, що залетіти могла як куля, так і гелікоптери.

Близько дев'ятої вечора в одному з каналів ішлося, що над територією Білорусі знову літають гвинтокрили – і вони нібито тримали курс у бік кордону з Україною, а саме з Київською областю. За пів години з'явилося уточнення, що це БпЛА, який, імовірно, було запущено з Білорусі. Він саме залітав на Вишгородський район Київщини.

Важливо, що ця інформація від моніторів з'явилася на тлі тривоги в Україні, яка охопила північні та центральні області. Загрози є і від безпілотників, і від балістики.