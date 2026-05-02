24 Канал має ексклюзивне право на переклад і публікацію матеріалів Девіда Акса з порталу Euromaidan Press (EP). Оригінальна публікація початково вийшла на сайті EP і публікується з дозволу правовласника.

2026 рік може стати найгіршим для Путіна

Українські безпілотники завдають сильніших і частіших ударів по окупованій території України і навіть у глибині самої Росії. Водночас весняний наступ Росії розпочався повільно, якщо вже не зупинився.

Читайте також Путін остаточно осоромився перед 9 травня – це початок кінця

Ці дві речі майже напевно пов'язані. Російські війська все ще мають перевагу в людських ресурсах та вогневій потужності над українськими захисниками. Але посилення потужних ударів українських безпілотників виснажує російську логістику та підриває бойову потужність російських полків ще початку їхніх атак.

Ще є час для того, щоб весняний наступ Росії набрав обертів, що потенційно може призвести до значних територіальних здобутків для Москви. Але є й інший можливий сценарій для режиму російського президента Володимира Путіна.

"З огляду на широкомасштабні глибокі удари по його території та наземну кампанію, яка не набирає темпу, 2026 рік може стати найгіршим для Путіна", – прокоментував генерал австралійської армії у відставці Мік Раян.

Проєкт Russia Matters Центру науки та міжнародних відносин Белфера при Школі Кеннеді Гарвардського університету, кількісно оцінив те, що Райан назвав "невдалим російським наступом". Використовуючи дані Інституту вивчення війни, проєкт Russia Matters виявив, що російські війська втратили 67 квадратних кілометрів території України за місяць, який закінчився 28 квітня.

Росіяни відступають вже два місяці. У березні вони втратили 31 квадратний кілометр після того, як у лютому здобули 119 квадратних кілометрів.

Важливе зауваження полягає у тому, що втрати росіян – це чисті втрати. Московські полки відступили з деяких населених пунктів на південному сході України, але, за даними DeepState, просунулися в 10 інших населених пунктах: деякі на південному сході, а інші вздовж найважливіших напрямків на сході, зокрема вісь Покровськ – Краматорськ та вісь Часів Яр – Краматорськ.

Але втрати є втрати, і це привід для оптимізму в Києві, якщо вони продовжаться. Вони також є доказом того, що українська кампанія з використанням дронів працює. "Схоже, що Україна хоче використовувати стратегічні дрони для перелому ситуації", – пояснив картограф Клеман Молін.

Молін зафіксував 440 ударів безпілотників лише у квітні:

330 ударів середньої дальності по окупованих територіях України;

ще 110 ударів далекої дальності по Росії.

Удари середньої дальності в російській логістичній зоні, що простягається на 200 кілометрів від спірної сірої зони, мають негайний військовий вплив – горять вантажівки з постачанням, штаби полків та бази безпілотників. Удари далекої дальності всередині Росії пошкоджують НПЗ та інші об'єкти з метою досягнення довгострокового економічного ефекту.

До теми Сили оборони уразили ворожі літаки Су-57 та Су-34

Українські дронові атаки можуть змінити фронт

Шон Піннер, колишній британський солдат, який воював за Україну, назвав минулорічну битву за Покровськ поворотним моментом. У грудні російські війська нарешті захопили місто-фортецю після дорогих 18-місячних зусиль. "Покровськ – це місто, де Путін вибив собі зуби", – написав Піннер.

Але битва не відбулася у вакуумі. З минулого літа українські групи безпілотників систематично цілилися в російські радари, батареї ЗРК та мобільні системи ППО вздовж усієї сірої зони.

Згідно з поглибленим розслідуванням Tochnyi.info, удари по російських системах ППО – щонайменше 492 з них у період з червня до початку березня – руйнують багаторівневу оборонну архітектуру, від якої залежить функціонування російської інтегрованої доктрини ППО.

Знищення засобів ППО швидше, ніж росіяни можуть їх замінити, сприяє ударам по важливіших цілях глибоко всередині російської території. Ці удари, своєю чергою, поступово підривають боєздатність росіян. "Ми методично знищуємо ключові елементи військової інфраструктури противника", – заявив голова СБУ Євгеній Хмара.

Ніхто не стверджує, що кампанія з використанням дронів швидко закінчить війну. У кращому випадку це повільні стратегічні зусилля, які можуть поступово схилити поле бою на користь України.

Росіяни все ще можуть просуватися вперед у короткостроковій та середньостроковій перспективі. Вони можуть навіть просунутися значно, коли і де місцеві умови їм сприятимуть.

Але це не обов'язково означає, що Росія перемагає.