Невідомі спалили авто громадського "контролера" справи Ноздровської

У Києві вночі спалили автомобіль Михайла Ковальчука, який є керівником ініціативної групи, що здійснює громадський контроль за розслідуванням убивства Ірини Ноздровської.

Про це голова громадської організації "Націонал-патріотичний рух України" Михайло Ковальчук повідомив у коментарі "Укрінформу".

"Троє невідомих молодиків вночі облили мій автомобіль, що стояв на парковці, горючою сумішшю і втекли. Все це зафіксували камери стеження. Охоронець парковки на той час кудись відійшов", – зазначив він.

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Ковальчук додав, що пожежники прибули на місце події дуже оперативно, завадивши можливому поширенню полум'я на 15-поверховий житловий будинок.

Коли я вийшов із квартири, все було охоплене димом. Інші автівки чудом не зайнялися,

– сказав громадський активіст.

За фактом підпалу авто правоохоронці відкрили кримінальне провадження. На думку Ковальчука, за підпалом стоять люди, які лобіюють забудову на вулиці Мічуріна, 44.

Він також зізнався, що отримував погрози і з ним намагалися домовитись, щоб він не перешкоджав скандальній забудові, яка за словами активістів, проводиться без отримання дозвільних документів.

Нагадаємо, 1 січня на Київщині у річці знайшли мертвою та роздягненою Ірину Ноздровську – сестру загиблої у резонансній ДТП Світлани Сапатинської. За даними експертизи тіла, Ноздровська померла від множинних колото-різаних ран.

9 січня суд взяв на 2 місяці під варту Юрія Россошанського, якого підозрюють у вбивстві Ноздровської.