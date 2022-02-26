Невідомий пожертвував армії понад 3 мільйони доларів у біткоїнах

Анонімний благодійник пожертвував на підтримку української армії 80 BTC, що за сьогоднішнім курсом становить 3 мільйони доларів.

Головний науковий співробітник постачальника аналізу блокчейну Elliptic Том Робінсон написав у Твіттері, що загалом за добу український фонд "Повернись живим" отримав пожертвування валютою біткоїн на суму 400 тисяч доларів.

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Загалом з моменту вторгнення Росії в Україну на підтримку українських військових благодійники переказали 5 мільйонів доларів біткоїнами.

Всі дані для та реквізити для внесення коштів на рахунки фонду "Повернись живим" можна за посиланням , або знайти на сайті організації.

До слова, гроші з єПідтримки можна витратити на українських захисників. Так, за даними Мінцифри, українці менш ніж за добу переказали 200 мільйонів гривень на потреби армії за програмою надання їм коштів за вакцинацію від COVID-19.

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