Невловимі месники: в одному з сіл місцеві злили солярку з ворожого транспорту

Російські військові зупинились в одному із українських сіл перепочити, але місцеві хлопці злили всю солярку з військового транспорту агресорів.

Поїхати далі не вийшло

Про це повідомив народний депутат Володимир В'ятрович у фейсбуці.

Важливо Український військовий підірвав генічеський міст разом з собою, аби зупинити окупантів

В одній місцевості вчора на ніч зупинилася колона російської техніки. За час стоянки місцеві хлопчаки злили всю солярку з військового транспорту агресорів. Поїхати далі не вийшло,

– написав депутат.

Нагадаємо, Міноборони просить власноруч блокувати російську техніку на вулицях міст.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!