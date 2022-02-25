Невловимі месники: в одному з сіл місцеві злили солярку з ворожого транспорту
Джерело:Володимир В'ятрович
Російські військові зупинились в одному із українських сіл перепочити, але місцеві хлопці злили всю солярку з військового транспорту агресорів.
Поїхати далі не вийшло
Про це повідомив народний депутат Володимир В'ятрович у фейсбуці.
Важливо Український військовий підірвав генічеський міст разом з собою, аби зупинити окупантів
В одній місцевості вчора на ніч зупинилася колона російської техніки. За час стоянки місцеві хлопчаки злили всю солярку з військового транспорту агресорів. Поїхати далі не вийшло,
– написав депутат.
Нагадаємо, Міноборони просить власноруч блокувати російську техніку на вулицях міст.
Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.
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