Невынасимая вонь, штурмовики с детства и в поисках украинского загранпаспорта: новости Крымнаша

Известный блогер КРЫМский бандеровец собирает самые резонансные новости из аннексированного полуострова. Читайте новый выпуск – "Крым стал зоной экологических бедствий".

1. В Европейском суде по правам человека 11 сентября прошли слушания по жалобе о нарушениях в аннексированном Крыму. Уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека со стороны Украины Иван Лищина сообщал:"Россия намеренно проводит кампанию по политическому преследованию, целью которого является уничтожение любого сопротивления". На что оккупанты стандартно включили шарманку про "референдум" и "предотвращение насилия" ихтамнетами.

2. Юрист по международному праву Бен Эммерсон, представляющий сторону Украины в Европейском суде, заявил:

Украина просит суд применить все правовые инструменты, чтобы не произошло никакого правового признания (аннексии Крыма – Прим.) этим трибуналом.

3. "Не надо делать из меня героя," – послушайте интервью Эдема Бекирова после освобождения из кремлевского плена.

«Не надо делать из меня героя» – Эдем Бекиров после освобождения pic.twitter.com/kbiXjXT1Fg — Крым.Реалии (@krymrealii) 10. září 2019

4. Уже после интервью Эдему Бекирову сделали операцию на сердце (заменили два шунта), которая длилась 5 часов. Вчера он находился в реанимации, сообщила дочка бывшего узника Элеонора, которая также поблагодарила всех, кто помогал и поддерживал семью в сложный период. Сегодня врачи сообщили, что Бекиров переведен в отделение интенсивной терапии, его состояние "стабилизировано".

Освобожденному из кремлевского плена крымскому татарину Эдему Бекирову сделали операцию, которая длилась 5 часов. Сейчас он находится в реанимации, сообщила дочка бывшего узника Элеонора https://t.co/2Y24Wml5m1 . И посмотрите его интервью до операции https://t.co/kAUlJJFGgp pic.twitter.com/VswQiBHvC4 — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 10. září 2019

5. Украинские военные моряки, которые более девяти месяцев провели в плену у оккупантов и на прошлой неделе вернулись в Украину после освобождения, собрали деньги на поддержку осужденного в Москве российского активиста Константина Котова, сообщил адвокат Николай Полозов. Котов был одним из тех активистов, которые помогали морякам и другим украинским заключенным передачами в московском СИЗО. Он также приходил к ним на судилища, стоял на пикетах в поддержку политзаключенных украинцев и крымских татар, выступал против аннексии Крыма.

Украинские военные моряки, освобождённые 2 дня назад собрали деньги в поддержку недавно осужденного российского политзаключённого Константина Котова, поддерживавшего моряков во время их нахождения в «Лефортово».https://t.co/SU1jhXCrQj



Свободу Косте Котову! pic.twitter.com/0JPk5Vi9wU — Николай Полозов (@nikolai_polozov) 10. září 2019

6. На админгранице между оккупированным Крымом и Херсонской областью украинским пограничникам сдался боевик созданной россией террористической группировки "ДНР" с позывным "Коршун".

7. Оккупанты в Севастополе еще на два месяца продлили арест очень ватному сербскому ресторатору Славишу Карабашевичу, который радостно встречал россиюшку и славил путина. Ватника готовятся выдать Сербии, которая обвиняет его в военных преступлениях.



Славиш Карабашевич

8. Назревает очередная экологическая катастрофа, жертвами которой могут стать тысячи жителей районного центра Еды-Кую (Ленино, в 60 км от Керчи и в 53 км от Феодосии). Причина – эксплуатация нефтебазы, построенной оккупантами для, вероятно, обеспечения ихтамнетов, которые превратили Крым в военную базу. Объект с повышенной опасностью расположен в центральной части населенного пункта на расстоянии 100 метров от жилого сектора.

Местные жители пишут: "Дышать невозможно, болит голова, желудок, горечь во рту. Сначала многие ехали к нам в поиске хорошей экологии, а теперь все больше людей хотят сменить жилье подальше от нефтебазы. Нужны скоординированные совместные действия. Кто встанет на защиту нашей жизни и здоровья? Ненароком начинаешь связывать смерти молодых людей в нашем поселке с деятельностью нефтебазы", "Ну, пусть массово вызывают скорую, тогда результат будет. Правда, ждать его года 4, до следующих выборов", "Да ладно, будем бороться", "Это ужас. Каждый день с мужем и детьми гуляем после тренировки. Дышать просто нечем. Этого начальника нужно поселить с его семьей рядом с этими бочками. Пусть сука задыхается. Сволочи!!!!!!", "Раньше запах был не такой резкий. Сейчас просто невозможно. Если засыпаешь с открытым окном, обязательно просыпаешься с головной болью", "Насколько мне известно, экономят они. Вытяжки не включают. Поэтому и вонь жуткая", "Сами снимаем жилье рядом с Нефтебазой. Головная боль просто на ровном месте, даже таблетки не помогают, температура и давление в норме. Вонь невыносимая, дышать просто нечем!", "Недавно мыла окна – так на окнах сажа. Тоже иногда дышать нечем!", "Не только на окнах, и на машинах эта дрянь, хрен ее отмоешь. Кислотой только специальной. И страшно чем мы дышим. Твари, других слов нет. За детей своих страшно".

Крым. Назревает новая эко катастрофа, жертвами которой могут стать тысячи жителей районного центра Еды-Кую (Ленино). Причина - эксплуатация нефтебазы, построенной оккупантами для, вероятно, обеспечения ихтамнетов, которые превратили Крым в военную базу https://t.co/ui7LaIPpom pic.twitter.com/MM2YfdXR4y — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 11. září 2019

9. Це малюки-штурмовики з Євпаторії та Чорноморського проводять спільні "навчання" на території 68-го окупаційно-інженерно-саперного полку.

Ні, це не червоні кхмери. Це малюки-штурмовики з Євпаторії та Чорноморського проводять спільні навчання на території 68-го окупаційно-інженерно-саперного полку. pic.twitter.com/RHVXZnatih — Крымская Жужелица (@crimea2042) 11. září 2019

10. В Крыму остановлены многие стройки и проекты, где уничтожаются памятники археологии: Артек, Ласпи, Балаклава и Севастополь. Все строительные площадки связаны с "Стройгазмонтаж" (SGM) Ротенбергов (строители моста). Почему? Не знаю.

11. Ничто так не выводит из себя рашистов как украинское гражданство крымчан с соответствующими привилегиями и статусом:

"Ребят, подскажите, как получить украинский биометрический паспорт? Укр паспорта остались. Слышал, что в Херсоне есть те, через которых проще все оформить".

Ответы: "(Запоребрик) Одно интересно, для чего вы, хитрожопые, российское принимали гражданство?", "Неужто в загнивающую Европу собрались?", "Канешна. Вон, мечта посмотреть все достопримечательности Европы. С крымской пропиской в туристической визе отказывают даже в Москве", "(Еще один запоребрик) Получая укрзагранпаспорт, Вы этим подтверждаете, что Вы гражданин Украины и Крым – это Украина", "Очень просто – едешь в Херсон и подаешь документы. Пол-Крыма с такими документами", "(Снова запоребрик) С такими паспортами только предатели. Запрещено принципами морали", "В течение месяца сделают карту вместо паспорта, и потом можно подавать на биопаспорт загран. Все доступно и понятно, а разных гон…ов не слушай – скоро сами поедут и за паспортом, и по Европе, так как уровень жизни намного выше там. Крыму еще до этого лет цать идти, и не факт, что дойдет!", "Все бегут, бегут, бегут…", "Бегут с тонущего корабля", "Берешь старый паспорт, код и свидетельство, и едешь в паспортный, подаешь на документы. Платишь госпошлины и все".

Крым. Ничто так не выводит из себя рашистов, как украинское гражданство крымчан с соответствующими привилегиями и статусом pic.twitter.com/SZdyBMTcxi — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 11. září 2019

P.S. Везде, куда приходят российские оккупанты, начинается катастрофа и упадок. Теперь и жители Еды-Кую строчат в соцсетях, сообщая нам о прелестях жизни на военной базе, и записывают видеообращения с мольбами о помощи и спасении. Давно пора вместо карты с пляжами и достопримечательностями создавать новую карту – с зонами экологических бедствий. Пришел зловонный "русский мир".

Читайте предыдущий дайджест: Крым показал России ее место, вояки-убийцы и запах русского мира: новости Крымнаша