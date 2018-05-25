Неймовірна Україна: як виглядають волинські села з висоти пташиного польоту
Два села на Волині – Долинка та Романівка – незабаром відзначатимуть своє 150-річчя. З цієї нагоди їх зняли з висоти пташиного польоту.
Про це пише видання БУГ.
Згідно з історичними записами село Долинка отримало назву в 1868 році, коли на цій території заселилися чехи. А село Романівка назвали в честь ім’я Романа, сина пана Чатського, який купив там землі.
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Села Долинка та Романівка
Джерело: 24 Канал
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