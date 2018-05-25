05:46
25 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
25°C 16°C
  • субота
    21°C 13°C
  • неділя
    22°C 11°C
  • понеділок
    24°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Рогозін знову на ракеті. День
Вєсті Кремля
22:12, 24 травня
Вєсті.UA. Альтер его Тимошенко. Кліщі в політиці
Вєсті.UA
21:37, 24 травня
Перевантажені
ЦРУ
09:12, 23 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Фінансові піраміди дев’яностих
Згадати все
22:52, 22 травня
Телеканал новин 24 Новини Подорожі
ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ

Неймовірна Україна: як виглядають волинські села з висоти пташиного польоту

355 Читать новость на русском

Два села на Волині – Долинка та Романівка – незабаром відзначатимуть своє 150-річчя. З цієї нагоди їх зняли з висоти пташиного польоту.

Про це пише видання БУГ.

Згідно з історичними записами село Долинка отримало назву в 1868 році, коли на цій території заселилися чехи. А село Романівка назвали в честь ім’я Романа, сина пана Чатського, який купив там землі.

Читайте також: Туристка з Польщі показала магічну красу туману в Карпатах: неймовірні фото

Села Долинка та Романівка

Теги: LifeStyle Подорожі Фотоновини
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як через бездіяльність влади, людина ризикує потрапити за грати
24 травня, 23:00 Як через бездіяльність влади, людина ризикує потрапити за грати
Дмитро Гнап 325
Головні новини 24 травня: вбивство депутата Гури, нові дані про збиття
24 травня, 22:02 Головні новини 24 травня: вбивство депутата Гури, нові дані про збиття "Боїнга" на Донбасі
3537
Втратити рідну мову і перейняти чужу – найгірший знак підданства, – Іван Малкович
24 травня, 22:01 Втратити рідну мову і перейняти чужу – найгірший знак підданства, – Іван Малкович
Інститут Просвіти 473
24 травня, 21:06 "Партия регионов" требует уволить Уляну Супрун из-за "барыжной" вакцини
Сергій Фурса 661
Санкції РНБО проти російських ЗМІ: про що йдеться та чому це важливо
24 травня, 20:02 Санкції РНБО проти російських ЗМІ: про що йдеться та чому це важливо
Євгенія Мазур 1177
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук