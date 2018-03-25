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Незабаром Apple презентує бюджетний iPad, – ЗМІ

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Незабаром Apple презентує бюджетний iPad
Незабаром Apple презентує бюджетний iPad

27 березня, під час конференції WWDC, Apple може представити дешеві iPad та програмне забезпечення для освіти.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає grifonsoft.ru.

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Як зауважує видання, Apple завжди намагалася приділяти увагу освіті і школам. Як повідомило Bloomberg джерело в компанії, місце проведення презентації змінилося: захід проведуть у Чикаго, а не в Каліфорнії, на базі місцевого технічного коледжу Лейн.

Тоді ж Apple представить бюджетний iPad зі спеціальним програмним забезпеченням для навчання. Таким чином корпорація планує відвоювати частку "шкільного" ринку у Micrisoft і Google.

Теги: Техно Ґаджети Apple iPad
Джерело: 24 Канал
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