Незабаром Apple презентує бюджетний iPad, – ЗМІ
27 березня, під час конференції WWDC, Apple може представити дешеві iPad та програмне забезпечення для освіти.
Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає grifonsoft.ru.
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Як зауважує видання, Apple завжди намагалася приділяти увагу освіті і школам. Як повідомило Bloomberg джерело в компанії, місце проведення презентації змінилося: захід проведуть у Чикаго, а не в Каліфорнії, на базі місцевого технічного коледжу Лейн.
Тоді ж Apple представить бюджетний iPad зі спеціальним програмним забезпеченням для навчання. Таким чином корпорація планує відвоювати частку "шкільного" ринку у Micrisoft і Google.
Джерело: 24 Канал
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