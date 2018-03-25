Незабаром Apple презентує бюджетний iPad, – ЗМІ

27 березня, під час конференції WWDC, Apple може представити дешеві iPad та програмне забезпечення для освіти.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, передає grifonsoft.ru.

Читайте також: Apple зняла помилку в рекламі iPhone X: відео

Як зауважує видання, Apple завжди намагалася приділяти увагу освіті і школам. Як повідомило Bloomberg джерело в компанії, місце проведення презентації змінилося: захід проведуть у Чикаго, а не в Каліфорнії, на базі місцевого технічного коледжу Лейн.

Тоді ж Apple представить бюджетний iPad зі спеціальним програмним забезпеченням для навчання. Таким чином корпорація планує відвоювати частку "шкільного" ринку у Micrisoft і Google.