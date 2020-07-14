Володимир Зеленський підписав закон, за яким нежитлове приміщення підприємства "Антонов" передали Вищому антикорупційному суду. Мова йде про будівлю в Києві за адресою проспект Перемоги, 41.

Президент підписав закон щодо реструктуризації заборгованості державного підприємства "Антонов", повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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Відповідно до документа, Вищому антикорупційного суду передадуть будівлю ДП "Антонов" за адресою проспект Перемоги, 41 за ринковою вартістю, визначеною звітом про незалежну оцінку майна.

Закон допоможе завершити передачу ВАКС будівлі, яку він вже використовує. Крім того, сприятиме поліпшенню стану ДП "Антонов",

– йдеться у повідомленні.

Передача прав на непрофільний актив, який підприємство не використовує, погасить частину його зобов'язань перед бюджетом. Закон набирає чинності з дня, наступного після його опублікування.

Нагадаємо, Рада схвалила законопроєкт 18 червня 2020 року.

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Що таке ВАКС? Вищий антикорупційний суд, утворений відповідно до судової реформи 2016 року. Робота новоствореного суду розпочалася 5 вересня 2019 року.