Ні похоронок, ні компенсацій, ні чоловіків: дружини бурятів влаштовують бунт у Росії

Доки купа родин з Бурятії активно пакує речі та зі всіх ніг тікає переселятися в цивілізацію у захоплені Мелітополь та Енергодар, інші жінки та матері окупантів досі чекають на повернення своїх рідних. Або хоча б на похоронку з компенсаціями.

За даними джерел 24 каналу в розвідці, настрої серед родин путінських ординців є кардинально різними. Левова частка дружин та матерів окупантів щиро пишаються скоєними ними злочинами та вбачають у війні неабиякі можливості для збагачення. Але є й такі, хто всерйоз незадоволений ситуацією, адже розуміють, що навіть компенсацій за загибель дружини чи сина їм не побачити.

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Здебільшого погляди на розв'язану Путіним війну залежать від того, в якому підрозділі служить той чи інший загарбник. Наприклад, ті родини, яких буряти вже поспішно перевозять у затишні українські міста, більш ніж задоволені новими можливостями.

Смертники воюють без перерви вже п'ятий місяць

У той же час чимала кількість окупантів перебуває зовсім не у тепличних умовах, адже командування закинуло їх на найгарячіші напрямки без права на повернення.

Це стосується орків з 5 окремої танкової бригади, що дислокується в Улан-Уде. Більшість загарбників з цього угруповання майже не виходить на зв'язок із рідними з січня 2022 та без перерви перебуває на передовій.

Батальйонно-тактичні групи, створені за участю військових з 5 ОТБР, зазнали величезних втрат, виводилися на перегруповання та знову були закинуті у бій.

Солдатів з цієї бригади не відправляли у відпустки, а всі їх рапорти на звільнення генерали вперто ігнорували, адже Путін фактично взяв курс на утилізацію бурятів в Україні. Саме з цієї республіки, згідно зі статистикою, загинуло найбільше людей під час цієї гарячої фази війни.

При цьому велика кількість родин навіть не знає про те, що їх "захисника" вже немає – командири або розповідають про те, що з військовими все добре, або прямо кажуть, що вони значаться тими, хто пропав безвісти.

Зрозумівши те, що шансів побачити своїх чоловіків живими майже не залишилося, а обіцяні кремлівським диктатором мільйони ніхто не отримає, деякі бурятські жінки вирішили бунтувати. Вони записали звернення до ватажка Республіки Олексія Циденова, в якому розповіли про своє незадоволення ситуацією.

Дивіться відео звернення жінок бурятів, яких Росія закинула в Україну на смерть:

Звісно, жодні звернення жінок із регіонів, які ніколи не цікавили Путіна, ніяк нікому не допоможуть. І жодної реакції від влади на подібні відео не буде хоча б через відсутність реальної масовості, але навіть запис таких звернень вже можна вважати бунтом.

Буряти-десантники зазнають великих втрат

Чимало трун з ординцями з 11 окремої десантно-штурмової бригади мають незабаром зустрічати жителі Улан-Уде. Але командування російської армії бурятів-десантників вважають більш цінними, ніж бурятів-танкістів. Оскільки бійців ДШВ достатньо ретельно пакують у цинк та відправляють додому. Тоді як військових з 5 бригади вирішили здебільшого залишати на полі бою.

Тим не менш, не можна й казати про те, що якісь російські генерали намагаються зберегти життя хоча б комусь зі своїх срочників чи контрактників. Про це красномовно свідчить листування одного з офіцерів бригади десантників з представником штабу. Останній у вотсапі відчитував свого підлеглого за рішення відступати та аргументував наказ тримати позиції при будь-яких умовах тим, що їм "вчора привезли автоматичні гранатомети". Втім, штабний офіцер був посланий за російським кораблем, а десантник став "хорошим".



Загарбники з 11 бригади ДШВ зазнають великих втрат / Фото джерел 24 каналу