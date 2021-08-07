Найбільше негоду було помітно на трасі Одеса – Миколаїв. Про це повідомило місцеве видання.
Зауважте Половину областей накриють грози, град і шквальний вітер: де очікувати негоду
На трасі Одеса – Миколаїв випав град
У південних областях вирував вітер та дощ. Температура повітря становила орієнтовно 20 градусів.
На трасі Одеса – Миколаїв біля сіл Сливино, Весняне і Крива Балка випав великий град, які багато спочатку прийняли за сніг,
– мовиться у повідомленні.
Видання "НикВести" повідомило, що град випав розміром з перепелине яйце.
Негода повалила кілька дерев, тому рух авто станом на ранок 7 серпня був ускладнений.
До речі, рятувальники попереджали про те, що в Одеській області 5 – 6 серпня можливі грози, вдень місцями град та шквали до 15 – 20 метрів за секунду.
Град на трасі Одеса – Миколаїв / Фото зі спільноти у вайбері "ДТП і дороги Миколаєва"
Негода в Україні та Європі: останні новини
- 7 серпня сильні дощі накрили Харків, напередодні ж Полтаву та деякі інші області. Стихія затопила там вулиці, повалила дерева та залишила місцевих жителів без світла.
- Рятувальники повідомили, що протягом 6 – 7 серпня в Україні знову значно погіршились погодні умови. Через сильні дощі, грози та пориви вітру без світла залишились 339 населених пунктів.
- 6 серпня Польща постраждала від аномальних злив. Інтенсивні опади натворили чимало біди. Деякі річки вийшли з берегів і затопили вулиці низки населених пунктів.