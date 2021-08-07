Найбільше негоду було помітно на трасі Одеса – Миколаїв. Про це повідомило місцеве видання.

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На трасі Одеса – Миколаїв випав град

У південних областях вирував вітер та дощ. Температура повітря становила орієнтовно 20 градусів.

На трасі Одеса – Миколаїв біля сіл Сливино, Весняне і Крива Балка випав великий град, які багато спочатку прийняли за сніг,

– мовиться у повідомленні.

Видання "НикВести" повідомило, що град випав розміром з перепелине яйце.

Негода повалила кілька дерев, тому рух авто станом на ранок 7 серпня був ускладнений.

До речі, рятувальники попереджали про те, що в Одеській області 5 – 6 серпня можливі грози, вдень місцями град та шквали до 15 – 20 метрів за секунду.



Град на трасі Одеса – Миколаїв / Фото зі спільноти у вайбері "ДТП і дороги Миколаєва"

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