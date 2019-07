"Ніч з Олегом Сенцовим": як українці відзначають день народження полоненого режисера

Активісти ініціативи Save Oleg Sentsov проводять у Києві мистецький захід "Ніч з Олегом Сенцовим", присвячений дню народження відомого режисера. Вже шостий рік підряд він зустрічає його в російській колонії.

Під час заходу звучатимуть твори Сенцова, виступатимуть відомі виконавці, а також відбудеться показ документального фільму "Етапом через пів-землі".

Читайте також: Ви – взірець незламності та гідності, – Зеленський привітав Сенцова з Днем народження

До акції долучилися родичі українських політв'язнів, відомі письменники, виконавці та правозахисники. Серед них – двоюрідна сестра режисера Наталія Каплан.



Наталія Каплан

За її словами, після того, як зупинив голодування, Сенцов почувається набагато краще й багато працює.

Передала раніше йому через адвоката лист. З днем народженням ще не вітала, наперед цього не роблять. Привітаю трохи згодом й напишу йому про цей захід,

– розповіла вона.

Зазначимо, що під час "Ночі з Олегом Сенцовим" можна буде підписати привітання українському політв'язню, яке надішлють в колонію у РФ, де його утримують.

"Ми відправимо ці листи поштою. Закликаємо писати не тільки Сенцову, але й іншим бранцям Кремля", – наголосила Олександра Матвійчук, коориднатор руху Let My People Go.

Привітати Олега та висловити йому свою підтримку зможе кожен. Захід триватиме до 2:00.

Що відомо про засудження Олега Сенцова у Росії?Українського режисера затримали 11 травня 2014 року на території анексованого Криму. Окупанти його звинувачують у підготовці теракту на півострові, який той нібито мав намір здійснити навесні 2014 року – саме тоді відбувалися події, що призвели російської окупації Криму. Пізніше режисера звинуватили ще й у зберіганні зброї та вибухівки.



Вирок Сенцову оголосили у серпні 2015 року – бранця Кремля засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року він оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму, але 5 жовтня того ж року Кремль сповістив, що Сенцов добровільно його припинив. Як зголдм пояснив українець, росіяни збиралися застосувати до нього насильницьке годування. До слова, 145-денне голодування неабияк позначилося на стані здоров’я Олега Сенцова – у нього виявили "органічне ураження" серця, печінки та нирок.

Дивіться відео про Олега Сенцова: