22:49
13 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кадиров готує медаль Путіну. Пиня поїхав кукухой
      Вєсті Кремля
      16:25, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Як Ляшко через Ахметова нервувався. Порошенко почав кулаками махати
      Вєсті.UA
      16:46, сьогодні
      "Свободу" не спинити: чи існує угода між Тягнибоком та Медведчуком
      ЦРУ
      09:00, 12 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІТАЛІЙ МАРКІВ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      "Ніч з Олегом Сенцовим": як українці відзначають день народження полоненого режисера

      25 Читать новость на русском

      Активісти ініціативи Save Oleg Sentsov проводять у Києві мистецький захід "Ніч з Олегом Сенцовим", присвячений дню народження відомого режисера. Вже шостий рік підряд він зустрічає його в російській колонії.

      Під час заходу звучатимуть твори Сенцова, виступатимуть відомі виконавці, а також відбудеться показ документального фільму "Етапом через пів-землі".

      Читайте також: Ви – взірець незламності та гідності, – Зеленський привітав Сенцова з Днем народження

      До акції долучилися родичі українських політв'язнів, відомі письменники, виконавці та правозахисники. Серед них – двоюрідна сестра режисера Наталія Каплан.

      Наталія Каплан
      Наталія Каплан

      За її словами, після того, як зупинив голодування, Сенцов почувається набагато краще й багато працює.

      Передала раніше йому через адвоката лист. З днем народженням ще не вітала, наперед цього не роблять. Привітаю трохи згодом й напишу йому про цей захід,
      – розповіла вона.

      Зазначимо, що під час "Ночі з Олегом Сенцовим" можна буде підписати привітання українському політв'язню, яке надішлють в колонію у РФ, де його утримують.

      "Ми відправимо ці листи поштою. Закликаємо писати не тільки Сенцову, але й іншим бранцям Кремля", – наголосила Олександра Матвійчук, коориднатор руху Let My People Go.

      Привітати Олега та висловити йому свою підтримку зможе кожен. Захід триватиме до 2:00.

      Що відомо про засудження Олега Сенцова у Росії?Українського режисера затримали 11 травня 2014 року на території анексованого Криму. Окупанти його звинувачують у підготовці теракту на півострові, який той нібито мав намір здійснити навесні 2014 року – саме тоді відбувалися події, що призвели російської окупації Криму. Пізніше режисера звинуватили ще й у зберіганні зброї та вибухівки.

      Вирок Сенцову оголосили у серпні 2015 року – бранця Кремля засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року він оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму, але 5 жовтня того ж року Кремль сповістив, що Сенцов добровільно його припинив. Як зголдм пояснив українець, росіяни збиралися застосувати до нього насильницьке годування. До слова, 145-денне голодування неабияк позначилося на стані здоров’я Олега Сенцова – у нього виявили "органічне ураження" серця, печінки та нирок.

      Дивіться відео про Олега Сенцова:

       

      blog_ava
      Меню на пікнік: 14 рецептів страв, які можна приготувати на природі
      сьогодні
      39429
      Теги: Олег Сенцов Українці в полоні РФ Новини України Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 13 липня: обстріл каналу Медведчука, Зеленський взявся за Херсонщину
      сьогодні , 22:37 Головні новини 13 липня: обстріл каналу Медведчука, Зеленський взявся за Херсонщину
      65
      Как в СССР засекречивали теракты
      сьогодні , 22:00 Как в СССР засекречивали теракты
      Максим Мирович 511
      Чи буде зниження тарифів: що обіцяють топ-10 партій
      сьогодні , 20:00 Чи буде зниження тарифів: що обіцяють топ-10 партій
      Андрій Андрушків 253
      Відновлення Сєвєродонецького аеропорту – відновлення корупційної схеми Комарницьким
      сьогодні , 18:40 Відновлення Сєвєродонецького аеропорту – відновлення корупційної схеми Комарницьким
      Дмитро Снєгирьов 805
      Голобородько VS Зеленський: скандальні промови та показові покарання президента
      сьогодні , 17:00 Голобородько VS Зеленський: скандальні промови та показові покарання президента
      Антон Голобородько 1057
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук