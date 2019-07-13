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      Ви – взірець незламності та гідності, – Зеленський привітав Сенцова з Днем народження

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Getty Images

      13 липня українському бранцю Кремля Олегу Сенцову виповнилося 43 роки. Не залишився осторонь цієї дати й Президент України Володимир Зеленський.

      Як підкреслив гарант на своїй сторінці у Facebook, 13 липня він здійснив робочу поїдку на Херсонщину, де відвідав Чонгар, саме тут розташовується тимчасовий пункт пропуску на межі з окупованим Кримом. Зеленський зауважив, що це зовсім близько до дому Олега Сенцова (Олег Сенцов є уродженцем Криму – 24 канал).

      Що ще робив президент на Херсонщині: 

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      "Вірю, що ви незабаром зможете туди повернутись, і попереду буде багато років вільного життя та нових творчих здобутків", – наголосив президент.

      Крім того, він назвав Олега Сенцова для мільйонів людей в Україні та в усьому світі "взірцем незламності та гідності".

      Бажаю вам міцного здоров’я, адже зараз воно є вашою головною зброєю у цій боротьбі. Ми не маємо чого вам сьогодні подарувати, крім непохитного зобов’язання битися за свободу для вас і всіх в’язнів,
      – додав Зеленський.

      Раніше політик неодноразово заявляв, що звільнення незаконно засуджених і ув'язнених Кремлем українців є одним з голосних його пріоритетів на посаді президента.

      Зауважимо, що свій День народження Олег Сенцов відзначав у російській колонії і це відбулося вже шостий рік поспіль. З нагоди такої дати в Україні та світі заплановано різні заходи.

      Що відомо про засудження Олега Сенцова у Росії? Українського режисера затримали 11 травня 2014 року на території анексованого Криму. Окупанти його звинувачують у підготовці теракту на півострові, який той нібито мав намір здійснити навесні 2014 року – саме тоді відбувалися події, що призвели російської окупації Криму. Пізніше режисера звинуватили ще й у зберіганні зброї та вибухівки.

      Вирок Сенцову оголосили у серпні 2015 року – бранця Кремля засудили до 20 років ув'язнення в колонії суворого режиму в місті Лабитнангі. 14 травня 2018 року він оголосив голодування з вимогою звільнити усіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії та в окупованому Криму, але 5 жовтня того ж року Кремль сповістив, що Сенцов добровільно його припинив. Як зголдм пояснив українець, росіяни збиралися застосувати до нього насильницьке годування. До слова, 145-денне голодування неабияк позначилося на стані здоров’я Олега Сенцова – у нього виявили "органічне ураження" серця, печінки та нирок.

      Матеріал 24 каналу: 145 днів голодування Сенцова: як кардинально змінився та що пережив політв'язень

      як розгорталися останні події навколо олега сенцова: 
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      Теги: Президент України Володимир Зеленський Новини України Українці в полоні РФ Новини політики Олег Сенцов
      Джерело: 24 канал
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