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      Олег Сенцов проводить у колонії вже шостий день народження

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      В Олега Сенцова 13 липня день народження
      В Олега Сенцова 13 липня день народження / 5.ua

      Незаконно ув’язненому в Росії українському режисерові Олегові Сенцову 13 липня виповнюється 43 роки. Це вже шостий день народження, який політв’язень проводить у російській колонії.

      Раніше у в’язниці Сенцова відвідав його адвокат Дмитро Дінзе і повідомив таке: "Олег Сенцов всім передає привіт з колонії. У нього все нормально, здоров’я в нормі. Працює над новими розповідями й повістями".

      Читайте також: Олег Сенцов: біографія, фільми та цитати бранця Кремля

      До дня народження Сенцова в Україні та інших країнах 13 липня заплановані різні заходи. Так, у Києві біля пам’ятника Григорію Сковороді (Контрактова площа) о 12:00 відбудеться флешмоб "Сенцов +", а о 13:00 біля головного входу до Києво-Могилянської академії –перформанс "За межею", присвячений всім українським політв'язням.

      Також у столиці о 20:00 в IZONE розпочнеться "Ніч з Олегом Сенцовим", де читатимуть уривки текстів політв’язня, слухатимуть музику, присвячену бранцям Кремля, писатимуть їм листи та дивитимуться документальні фільми.

      Дивіться відео з цитатами Олега Сенцова:

      Як Олег Сенцов став політв’язнем? 10 травня 2014 року Сенцова разом з активістом Олександром Кольченком затримали в окупованому Криму. Російські окупанти звинуватили їх у підготовці терактів. У 2015 році міжнародний правозахисний центр "Меморіал" визнав Сенцова політичним в'язнем. А вже через кілька тижнів його засудили до 20 років позбавлення волі у колонії суворого режиму, Кольченка – до 10 років.

      Зауважимо, що разом з Сенцовим і Кольченком були затримані також українці Геннадій Афанасьєв та Олексій Чирній. Афанасьєва у 2016 році обміняли і він повернувся додому, а Чирній досі перебуває у російській колонії.

      У 2018 році Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх політв'язнів Кремля. Голодування тривало 145 днів, але політв’язень змушений був його припинити через загрозу примусового годування. Сенцов також написав заповіт на творчість у разі смерті.

      Читайте також: Тортури, голодування та незламність: що пережив Сенцов за 5 років у в'язниці РФ

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      Теги: Новини України Олег Сенцов Українці в полоні РФ Заручники
      Джерело: 24 канал
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