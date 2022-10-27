Нічна атака дронами: росіяни завдали удару по Київщині, ЗСУ знищили 19 "шахідів"

Російські військові вдарили по одній із громад на Київщині. Ворог атакував дронами. Попередньо, жертв та постраждалих немає.

Інформацію підтвердив керівник ОВА Олексій Кулеба. Атака сталась під час повітряної тривоги близько 1:50.

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Київщина! Ворог завдав удару по одній із громад області. Усі служби на місці. Йде ліквідація пожежі. Попередньо жертв та постраждалих немає,

– повідомив Кулеба.

Очільник закликав громадян перебувати в укриттях до відбою та не фіксувати місце влучання з подальшою публікацією фото- і відеоматеріалів в соціальних мережах.

ЗСУ знищили 19 "шахідів"

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що з 22:00 вечора до півночі росіяни випустили понад два десятки іранських безпілотників – більшість вдалось збити.

17 дронів знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗСУ.

Ще два "Shahed-136" знищили інші підрозділи Сил оборони.

15 "шахідів" знищено у Одеській області, три – у Миколаївській та один – у Вінницькій областях.

Неспокійна ніч

Станом на 3:00 ночі на Київщині триває повітряна тривога. За даними ОВА , в області працює ППО. Людей просять залишатися в укриттях.

Вночі обстрілу зазнало й Запоріжжя, є інформація про пожежі. Наразі об'єкти інфраструктури у місті залишаються без електропостачання. В деяких будівлях вилетіли шибки.

Вчора в Україні чотири рази була оголошена масштабна повітряна тривога. Під час останньої у низці областей повідомляли про роботу ППО, зокрема:

На Дніпропетровщині збили керовану ракету X-59.

На Одещині ППО відпрацювало по дронах на Півдні області.

Щодо Миколаївщини – роботу ППО фіксували в Очакові.

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